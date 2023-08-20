“الحكومة هتروق على المعاشات” متى يتم صرف العلاوات الخمسة للمعاشات الحكومية؟ رابط التأمينات الاجتماعية 2023

متى يتم صرف العلاوات الخمسة للمعاشات وكيف يمكن الاستعلام عنها، صدر حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا بحق بعض الفئات في الحصول على فروق العلاوات الخاصة بقيمة 80% من آخر خمس علاوات لم تضاف إلى الأجر الأساسي وقد بدأت الحكومة في صرفها للمستفيدين.

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تصرف العلاوات الخمس والتي تقدر بنحو 80% من الأجر المتغير عن آخر خمس علاوات لم تضاف إلى الأجر الأساسي للأشخاص الذين تقاعدوا في الفترة من شهر يونيو لعام 1987 إلى شهر يونيو 2006، وفقًا لما تقدمت به الحكومة.

وقد طالبت الحكومة بتأجيل الدعوى لصرف العلاوات حتى يتم العمل على تدبير الموارد المالية اللازمة لصرف العلاوات الخاصة بأصحاب المعاشات تنفيذًا للحكم القضائي الصادر في عام 2019.

متى يتم صرف العلاوات الخمسة للمعاشات

أوضح مصدر مسؤول بهيئة التأمينات الاجتماعية عن أنه من المقرر صرف فروق العلاوات الخمسة خلال شهر أغسطس الجاري ويمكن لكافة الأشخاص المستفيدين منها التوجه إلى أماكن صرف المعاشات من أجل الحصول عليها.

كيفية الاستعلام عن العلاوات الخمسة للمعاشات 2023

يمكن لكافة الأشخاص المستفيدين من ضم العلاوات الخمسة الاستعلام عنها من خلال إتباع هذه الخطوات: