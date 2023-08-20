“هانت يا جماعة كلها كام يوم والمعاش ينزل” تعرف على موعد صرف المعاشات في البنوك شهر سبتمبر 2023

أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية موعد صرف المعاشات في البنوك المستحقة عن شهر سبتمبر 2023 بالزيادة المقررة مسبقًا بالإضافة إلى أماكن الصرف، وعلى حسب ما تم الإعلان عنه فإنه لا يوجد أي تغيير في مواعيد الصرف الخاصة بالشهر المقبل ومن المقرر البدء في الصرف بدءًا من الأول من شهر سبتمبر.

موعد صرف المعاشات في البنوك

على حسب ما تم الإعلان عنه من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية فإنه من المقرر بدء صرف المعاشات المستحقة عن شهر سبتمبر بدءًا من يوم 1/9/2023 دون أي تغيير في مواعيد الصرف بالزيادة التي سبق إقرارها والتي تبلغ 15% من قيمة المعاش بحد أدنى 170 جنيه وحد أقصى 1635 جنيهًا.

جدول صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

يتم صرف المعاشات وفقًا للشرائح في البنوك وذلك كالآتي:

الشريحة الأولى وهي الشريحة التي تحصل على معاش تزداد قيمته عن الف جنيه يقرر الصرف لها يومي الأول والثاني من شهر سبتمبر.

الشريحة الثانية والتي تحصل على معاش قيمته أكثر من 2000 جنيه يتم الصرف يوم الثالث وحتى الخامس من شهر سبتمبر.

الشريحة الثالثة والتي تحصل على معاش تبلغ قيمته اكثر من 3000 جنيه مقرر الصرف لها يومي 6 و 7 من شهر سبتمبر 2023.

أماكن صرف المعاشات

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية العديد من الطرق والمنافذ لصرف المعاشات المستحقة للمواطنين من أجل التسهيل عليهم وذلك كالآتي: