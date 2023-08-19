“بالاسم فقط” خطوات استخراج نتائج السادس إعدادي العراق 2023 الدور الأول

يرتفع بحث كثير من الطلبة والطالبات العراقيين عن خطوات استخراج نتائج السادس إعدادي العراق 2023 التي يكون من خلالها بإمكان الطالب أو الطالبة معرفة النتيجة الخاصة به بهذا الصف الدراسي، وكما نعلم أن وزارة التربية والتعليم العراقية تقوم بفعل ما بوسعها لكي تقوم بتوفير كل ما يحتاجه الطلاب من خدمات تعليمية لتكون بشكل إلكتروني، وفي هذا المقال سوف نرفق خطوات استخراج هذه النتائج، علاوًة على اللينك المرفق من قبل الوزارة للاستعلام.

استخراج نتائج السادس إعدادي العراق 2023

طلبة وطالبات العراق يكون من ضمن الأمور السهلة عليهم والبسيطة استخراج نتائج السادس إعدادي العراق 2023 ، وذلك عن طريق السير على سلسلة الخطوات المقبلة:

الخطوة الأولى: النقر على رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، من هنا .

الخطوة الثانية: كتابة الرمز الظاهر أمامك للتحقق.

الخطوة الثالثة: الضغط على تبويب “نتائج السادس إعدادي”.

الخطوة الرابعة: سجل رقم المقعد، بصورة صحيحة في الخانة المخصصة له.

الخطوة الخامسة: أدخل الرقم الامتحاني بشكل صحيح في مكانه المخصص له.

الخطوة الأخيرة: انقر على أيقونة “استعلام”.

رابط الحصول على نتائج اعتراضات السادس الإعدادي الدور الأول 2023 العراق

بإمكان الطالب في العراق استخراج نتائج السادس الإعدادي العراق بسهولة عبر دخوله على رابط الوزارة الرسمي، ومن ثم كتابته للرقم الامتحاني الخاص به في المكان المخصص له، وبعدها سوف يجد النتيجة الخاصة به أمامه في الحال، عقب الانتهاء من تسجيل كافة البيانات اللازمة المتعلقة بالحصول على النتيجة بشكل إلكتروني، وكذلك بعد إعلان الوزارة لها.