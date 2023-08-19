نتائج اعتراضات السادس الإعدادي العراق 2023 الدور الأول “من هنـــا” الاستعلام بالاسماء فقط

ما زال الطلاب ينتظرون نتائج اعتراضات السادس الإعدادي العراق 2023 الدور الأول ، وذلك بعدما قاموا بتقديم طلب اعتراض على النتائج التي تتعلق بالسادس الإعدادي العراق، حيث أنه من المفترض أن تظهر هذه النتيجة لكل الطلبة والطالبات في الأيام الجارية، لهذا يتم التساؤل بصورة دائمة من جانب الطلاب بالعراق عن موعد ظهورها.

نتائج اعتراضات السادس الإعدادي العراق 2023 الدور الأول

يمكن للطلاب بعد دخولهم على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أن يستعلموا عن نتائج اعتراضات السادس الإعدادي العراق 2023 الدور الأول ، ومن الجدير بالذكر أن الصف السادس الإعدادي العراق هو من أهم الصفوف وأبرزها في الدراسة، التي يقوم الطالب ببذل أقصى مجهود له، لكي ينال على أعلى الدرجات، ومن المعروف أنه يمكن معرفة نتائج السادس الإعدادي بشكل إلكتروني، فقد ظهرت في يوم 11-8-2023م، وإذا رغب الطالب في تقديم تظلم على هذه النتائج، فيستطيع تقديم اعتراض عليها، وهذا قبل أن يتم غلق باب الاعتراضات، فمن الجدير بالذكر أن تقديم الاعتراض بدايته كان في اليوم الموافق من 13-8-2023م، ويظل التسجيل ممتد إلى أسبوع من هذا اليوم، وبعدها تُعلن النتيجة.

موعد نتائج اعتراضات السادس الإعدادي العراق

الآن يترقب جميع الطلبة والطالبات الذين قاموا بتسجيل اعتراض على نتائجهم، النتيجة الخاصة بالاعتراض، ومن المعروف أنها أوشكت على الاقتراب، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم العراقية قد صرحت وقالت إن هذه النتيجة ستظهر على الموقع الرسمي المتعلق بها، ليستطيع الطلاب الوصول إليها بكل سهولة.