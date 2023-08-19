“رابط شغال 100%” استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 بالعراق الوجبة الأخيرة

في الواقع أن برنامج الرعاية الاجتماعية العراق من أبرز البرامج وأهمها التي تقدم الدعم لمواطني العراق، كما أن كثير من المواطنين يتقدموا بطلي لتلقي هذا الدعم من البرنامج، ولكن تجدر الإشارة بأن لتلقي هذا الدعم، لا بد من إتاحة مجموعة من الشروط في الشخص المتقدم، وقد صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية وقالت إنه لا بد من توافرها لكي يتمكن من الاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية.

استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بتذكير كل المواطنين العراقيين بخدمة استخراج أسماء الرعاية الاجتماعية 2023 ، وذلك بواسطة إرفاقها لخطوات الاستعلام التالية:

أولًا: الدخول على الموقع الأساسي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراق، بالضغط هنا.

ثانيًا: الضغط على خيار “الرعاية الاجتماعية”.

ثالثًا: تسجيل كل البيانات اللازمة لتسجيل الدخول.

رابعًا: تسجيل الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.

في النهاية، الضغط على تبويب “استعلم”.

برنامج الرعاية الاجتماعية 2023

قامت وزارة العمل العراقية بنشر مجموعة من الصور بمحرك بحث جوجل، تبين أن تلك الصور تشتمل على الأسماء المشمولة لتتلقى الدعم من الرعاية الاجتماعية العراق، وذلك الوجبة التاسعة بالدفعة رقم 5، وتلك الوجبة سيتم صرفها لما يقرب من حوالي 150000 مواطن، كما أنه سوف يكون هناك مراجعة بشكل سريع، على كافة الأوراق الخاصة بالمواطنين المسجلين بالبرنامج، وهذا لكي تضمن أن الدعم يصل لمن يكون مستحق له، وتجدر الإشارة بأن الوزارة العراقية كشفت عن الفئات المستحقة للدعم، منها، الأيتام، وأصحاب الإعاقة، وغيرهم من الأشخاص الآخرون المستحقون للدعم.