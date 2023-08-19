“رابط سريع جدً” معرفة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 العراق “spa.gov.iq/umbrella”

ترتفع نسب بحث جوجل بشأن أسماء الرعاية الاجتماعية 2023 في العراق ، من قبل آلاف المواطنين في المحافظات العراقية المختلفة، ومن المعروف أنه من الممكن بسهولة معرفة جميع الاسماء التي تم قبولها في البرنامج بواسطة رابط موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أو عن طريق منصة مظلتي الرسمية، وفي هذا المقال سنتعرف سويًا على الخطوات.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 العراق

آلاف المواطنين في العراق يمكنهم معرفة أسماء الرعاية الاجتماعية 2023 في العراق باتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: الوصول إلى الرابط الخاص بموقع وزارة العمل العراقية، من خلال النقر هنا، أو الانتقال لمنصة مظلتي من خلال النقر على هذا الرابط.

الخطوة الثانية: انتقاء عبارة “استعلام أسماء الرعاية الاجتماعية”.

الخطوة الثالثة: انتقاء الوجبة.

الخطوة الرابعة: تسجيل البيانات المرادة منك.

الخطوة الخامسة: الضغط على خيار “تحميل كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية العراق”.

الخطوة السادسة: كتابة الاسم.

الخطوة السابعة: النقر على بحث.

شروط الاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية العراق

توجد مجموعة من المعايير والشروط الضرورية التي قالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بأنها واجبة لحصول الشخص على دعم الرعاية الاجتماعية العراق، وفيما يلي أبرز هذه الشروط: