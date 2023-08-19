يا بخت أصحاب المعاشات.. الحكومة تكشف شروط الخروج على المعاش المبكر وزيادة 16% من قيمة المعاش

أصبح ملف المعاشات، من بين أهم الملفات التي تهتم الحكومة به اهتماما بالغًا خاصة في هذه الأيام، مع العلم أن الكثير من أصحاب المعاشات يرغبون في الحصول على المعاش المبكر، وذلك عقب أن وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا وكان ذلك برئاسة الدكتور علي عبد العال، فضلاً عن أن الحكومة قامت كذلك بتطبيق الزيادة السنوية الجديدة في شهر أبريل الماضي وذلك بنسبة وصلت إلى 16%.

شروط الخروج على المعاش للقطاع العام

هناك بعض الشروط الهامة من أجل الخروج على المعاش المبكر للقطاع الحكومي أو العام وفقًا لما يلي:-

يجب أن يتم توافر فترة الاشتراك التي لا تقل عن 20 عامًا، ويتم رفع هذه المدة إلى 25 عامًا خلال شهر يناير المقبل 2025.

بينما في حال إذا الخروج على المعاش المبكر للمؤمن عليه لابد وأن تصل فترة اشتراكه إلى 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة.

وجود مرض أو سبب مقنع لكي يمكنهم الخروج على المعاش المبكر.

شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص 2023

حتى يتمكن جميع الموظفين في القطاع الخاص من الخروج على المعاش المبكر، لابد من اتباع التالي:-