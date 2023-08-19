استقبل الآن تردد قناة atv التركية الجديدة على نايل سات 2023 “من هنـــا” لمتابعة مسلسل طائر الرفراف الجزء الثاني

يرغب الكثير من الأشخاص في التعرف على تردد قناة atv التركية ، حتى يقوموا بضبطه على جهاز الرسيفر الخاص بهم، ومن ثم يقوموا بمشاهدة كل جديد على شاشة هذه القناة، فهي تعرض العديد من المسلسلات الجميلة والمميزة، لهذا سوف نتعرف معًا على أحدث تردد لتلك القناة في هذا المقال على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة atv التركية

يريد ضبط تردد قناة atv التركية عدد لا حصر له من المواطنين، وذلك لكي يقوموا بمشاهدة المحتوى الذي تبثه تلك القناة على شاشتها، فمن الجدير بالذكر أن هذه القناة تقوم ببث العديد من المسلسلات المثيرة التي تحمل في حلقاتها الكثير من الأحداث الشيقة، ومن ضمن تلك المسلسلات التي تُذاع على شاشة هذا القناة، مسلسل قيامة عثمان، وأيضًا مسلس طائر الرفراف، وغيرهم من باقي المسلسلات الأخرى، وفيما يلي تردد هذه القناة الجديد:

التردد:10796.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: أفقي.

الجودة: اتش دي.

قناة atv التركية

تعد تلك القناة من مجموعات القنوات الكبرى التي تمتلك شعبية ضخمة للغاية، وهذا لأنها تعرض الدراما التركية، كما أن تلك القناة تتسم بأنها تحرص على أن تجذب عدد كبير للغاية من المتابعين، فهي تبث تلك الدراما التي تقوم بجذب الجمهور نحوها، هذا بجانب أنها تقوم ببث جميع ما هو حديث وجديد، بالتحديد تلك المسلسلات التركية التي يقوم الأشخاص بالبحث عنها بصورة دائمة، وذلك بأفضل جودة وكفاءة ودقة وضوح في الصوت والصورة.