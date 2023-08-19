تردد قناة توب موفيز Top Movies على نايل سات وعرب سات “من هنـــا” ومعرفة خطوات الضبط بكل سهولة

أغلب الأشخاص يقومون بالبحث عن تردد قناة توب موفيز ، حيث أن تلك القناة قامت بالإعلان عن التردد الجديد الذي يتعلق بها، عقب تحديث غالبية ترددات القنوات، ومن المعروف أن ذلك يحدث سنويًا، إذ إنه لا بد من أن يتم تحديث التردد، حتى يتم الحفاظ على كفاءة البث وجودته، بالإضافة إلى دعم انقطاعه بغير أسباب، وذلك لكل القنوات الفضائية، وفي حين هذا تحرص القناة على تقديم هذا التردد الجديد الخاص بها للمواطنين، وفي هذا المقال سوف نتعرف عليه سويًا.

تردد قناة توب موفيز

كثير من المواطنين يريدون أن يقوموا بضبط تردد قناة توب موفيز ، وذلك عقب أن تم تحديث هذا التردد المتعلق بتلك القناة، والان تستطيع بكل سهولة ويسر أن تقوم بضبطه على جهاز الرسيفر المتعلق بك، من خلال كتابة البيانات التالية التي تتعلق بتردد القناة:

التردد: 10727.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: اتش دي.

ضبط تردد قناة توب موفيز

يمكنك أن تقوم بضبط تردد قناة توب موفيز من خلال السير على الخطوات الآتية: