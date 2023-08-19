رابط مباشر : كشوفات pdf باسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة وزارة العمل العراقية

يزداد البحث عن كيفية الاستعلام عن الوجبة الخامسة فقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن انها قد انتهت من تسجيل جميع المستفيدين و سيتم تحميل جميع الأسماء عبر منصة مظلتي المعدة من قبل الوزارة ومن خلال مقالنا سنتعرف على كشوفات pdf باسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

كشوفات pdf باسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

سيتم الإعلان عن اسماء المشمولين من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وتحرص الوزارة على حصول المستفيدين على الدعم وذلك حالة إذا توفرت بيهم جميع المعايير ويتم الإعلان عن أسماء المشمولين في الوجبة الخامسة من خلال اتباع الخطوات الاتية.

تقوم بالذهاب إلى منصة مظلتي.

يتم اختيار الدفعة والوجبة الخامسة.

إدخال اسم المستفيد ورقم التسجيل في الخانات المخصصة لذلك.

الضغط على زر بحث.

ليتم تحميل جميع الكشوفات الخاصة بالوجبة الخامسة.

ما هي اهم شروط القبول في الرعاية الاجتماعية

يمكن ان يتم تحديد أسماء الرعاية الاجتماعية لعام 2023 من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية، ويتم من خلال توافر في الشخص المتقدم مجموعة من المعايير و الشروط ويتم من خلال الاتي.