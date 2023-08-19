اســـتعلام رســـمي | رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر 8 أغسطس 2023

هذه المنحة مقدمة من الحكومة القطرية للدولة الفلسطينة لمساعدة مواطنيها والمقيمين كما انها تعمل على تقديم الدعم المالي للأفراد والأسر الذين يواجهون صعوبات في العيشة ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار

يمكننا الاستعلام عن منحة قطر باتباع الخطوات التالية وهي.

انقر على رابط فحص المنحة القطرية.

انتظر حتى يتم تحميل الصفحة.

اكتب رقم هويتك الوطنية بالمكان المخصص.

ثم يتم كتابة تاريخ ميلادك.

بعد ذلك، انقر على زر استعلام.

سيتم إرسال رسالة نصية (SMS) على هاتفك المحمول لتوضيح طريقة صرف المساعدة النقدية.

موعد صرف المنحة القطرية في شهر اغسطس

حدد ان الموعد النهائي للصرف هو الأحد الموافق 23 يوليو 2023. وسيتم تنفيذ عملية التوزيع من خلال الأمم المتحدة من خلال 300 مركز ومخزن مخصص في محافظات قطاع غزة.

قيمة المنحة القطرية في شهر اغسطس

بلغب القيمة وهي 100 دولار أمريكي ، والتي سيتم تقديمها لعدد 100 ألف أسرة في المحافظات المتضررة وتعمل على اعادة اعمار غزه وبدات عملية صرف المنحة النقدية للأسر المحتاجة في قطاع غزة يوم الأحد 23 يوليو.

شروط يجب توافرها في المتقدم للحصول على المنحة القطرية في شهر اغسطس

يكون المواطن مسجل في سجل السكان الفلسطيني.

أن يكون لديه بطاقة هوية وطنية صالحة.

يجب أن يكون لديه حساب في البنك.

معايير الحصول على المنحة القطرية 100 دولار