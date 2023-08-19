أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق الوجبة الاخيرة الوجبة الخامسة 2023 موقع وزارة الشؤون الاجتماعية spa.gov.iq

تعتبر من ضمن المبادرة التي تمنح لجميع الاسر المحتاجة والفقير والمحتاجين والعمل على توفير المأكل والملبس والمسكن وقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن المقبولين في منحة الكفالة ومن خلال مقالنا سنتعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق.

كشوفات المشولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الخامسة 2023

قد تم الاعلان من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن اقتراب موعد اعلان الاسماء حيث انه يجب على جميع المتقدمين وقد أكدت وزارة العمل العراقية أن يكون المتقدم عراقياً ومسجلاً في الشئون الاجتماعية العراقية كما انه يجب إضافة جميع البيانات الشخصية اللازمة.

كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن بعض من الخطوات ومنها.

في البداية يتم الدخول موقع وزارة العمل العراقية او يتم زيارة الموقع الرسمي لمنصة مظلمتي.

ثم كتابة برقم الهوية الوطنية العراقية.

اكتب الرمز المكون من خمسة أرقام في الحقول المعروضة.

انقر فوق علامة التبويب تنزيل.

عندما يظهر الاسم و تاريخ الميلاد.

سيتم الإعلان عن أسماء مستفيدين الدفعة التاسعة عند النقر على زر نتائج الاستعلام.

ما هي اهم الشروط والضوابط حتى يتم قبول الاسماء في الرعاية الاجتماعية

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.