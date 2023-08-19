الغابات والحيوانات على الطبيعة.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على النايل سات

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك، من أهم وأبرز القنوات التي انتشرت في الفترة الأخيرة بشكل كبير، وعملت على جذب ملايين المشاهدين ومليارات المشاهدات في وقت قصير، دليل قوي على أن القناة تقدم محتوى مميز وفريد من نوعه على مدار اليوم، مما يجعلها هي الفريدة من نوعها عن باقي القنوات، إضافة إلى كونها تقوم بنقل عالم الحيوانات على الطبيعة، وكل ما يتعلق بهم، إضافة إلى حياة الغابات وما تحويه من طيور وحيوانات برية طوال الوقت، لهذا سنوضح لكم في السطور التالية التردد الخاص بالقناة وكيفية إستقبالها بكل سهولة، لكي يتعرف عليه الجميع.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على نايل سات

جاء تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات، وفقًا لما يلي:-

التردد الخاص بالقناة هو 11411.

معامل الترميز يتمثل في 30000.

بينما الاستقطاب يكون أفقي.

في حين أن معامل تصحيح الخطأ يكون : ¾.

كيفية تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام باستقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات وفقًا لما يلي:-