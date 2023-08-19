رابط moi.gov.iq استمارة التقديم فى كلية الشرطة العراقية 2023 رابط موقع مديرية إدارة التطوع

صرحت مديرية إدارة التطوع في العراق عن انه يمكن التقدم لخريجي المدرسة الإعدادية 2022-2023 بكافة فروعها ويتم من خلال توافر بعض من الشروط ومن خلال مقالنا سنتعرف على التقديم فى كلية الشرطة العراقية 2023.

التقديم على كلية الشرطة الدورة 70

صرحت إدارة التطوع العراقية عن انه يمكن ملء استمارة التقديم على كلية الشرطة العراقية لخريجي المدرسة الإعدادية لسنة 2022-2023 من ساكني بغداد وجميع المحافظات العراقية، ويتم فتح باب التقديم على الاستمارة مفتوح من يوم الاحد 13/8/2023 وحتى يوم الخميس 17/8/2023.

طريقة تقديم كلية الشرطة العراقية 2023 الدورة 70

يتم الدخول على رابط استمارة التقديم على كلية الشرطة الدورة 70.

ثم يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة في استمارة التقديم بدقة.

إدخال رقم التحقق الموجود أسفل الاستمارة.

والضغط على زر إرسال.

فحص استمارتك ويتم التواصل معك.

شروط تقديم كلية الشرطة العراقية دورة 70

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن انه لابد من توافر بعض من الشروظ حتى يتم التقديم على كلية الشرطة العراقية الدورة 70، وأهمها هي.