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رابط moi.gov.iq استمارة التقديم فى كلية الشرطة العراقية 2023 رابط موقع مديرية إدارة التطوع
صرحت مديرية إدارة التطوع في العراق عن انه يمكن التقدم لخريجي المدرسة الإعدادية 2022-2023 بكافة فروعها ويتم من خلال توافر بعض من الشروط ومن خلال مقالنا سنتعرف على التقديم فى كلية الشرطة العراقية 2023.
التقديم على كلية الشرطة الدورة 70
صرحت إدارة التطوع العراقية عن انه يمكن ملء استمارة التقديم على كلية الشرطة العراقية لخريجي المدرسة الإعدادية لسنة 2022-2023 من ساكني بغداد وجميع المحافظات العراقية، ويتم فتح باب التقديم على الاستمارة مفتوح من يوم الاحد 13/8/2023 وحتى يوم الخميس 17/8/2023.
طريقة تقديم كلية الشرطة العراقية 2023 الدورة 70
- يتم الدخول على رابط استمارة التقديم على كلية الشرطة الدورة 70.
- ثم يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة في استمارة التقديم بدقة.
- إدخال رقم التحقق الموجود أسفل الاستمارة.
- والضغط على زر إرسال.
- فحص استمارتك ويتم التواصل معك.
شروط تقديم كلية الشرطة العراقية دورة 70
أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن انه لابد من توافر بعض من الشروظ حتى يتم التقديم على كلية الشرطة العراقية الدورة 70، وأهمها هي.
- يجب أن يكون عراقي الأصل والمنشأ، وليس له أي جذور أجنبية.
- لابد من ان يتم حصول المتقدم على شهادة الدراسة الإعدادية بفروعها (العلمي – الأدبي – الصناعي – التجاري).
- كما انه يجب ألا يقل عمره عن 17 سنة ولا يزيد عن 22 سنة.
- يجب ألا يقل طوله عن 168 سم فأكثر وعرض صدره 80 سم.
- يجب ان يتم اجتياز الطالب المتقدم جميع اختبارات التقديم بنجاح من اختبارات اللياقة البدنية.
- يتمتع المتقدم بحسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه.
- حيث انه لم تحديد معدل القبول 70%.