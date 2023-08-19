رابط التسجيل في استمارة وظائف مطار كربلاء بالعراق 2023  التسجيل إلكتروني teebatkarbala.iq

يهتم الكثير من المواطنين العراقيين بالتعرف على الوظائف بمطار كربلاء والأوراق المطلوبة للتقديم وهناك بعض من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص المقبلين ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط التسجيل في استمارة وظائف مطار كربلاء بالعراق.

رابط التسجيل في استمارة وظائف مطار كربلاء بالعراق

تم الاعلان من قبل إدارة مطار كربلاء عن انه يتم التقديم للعمل في الوظائف الشاغرة ويتم القيام بالتسجيل من خلال القيام بعدد من الخطوات.

يتم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمطار كربلاء.

سوف تظهر أمامك جميع الوظائف الشاغرة.

سيظهر أمامك العديد من التخصصات المتاحة للحرفيين.

يتيح لك التقديم على إحدى الوظائف المتاحة لمرة واحدة.

يتم إرفاق المعلومات لتجنب اقتراف أي أخطأ.

وظائف مطار كربلاء الدولي 2023 العراق

وظيفة إداري ومالي.

التقدم على العديد من التخصصات الهندسية.

وظائف متعددة حرفية وفنية.

وظائف أمنية.

ما هي بيانات استمارة التوظيف

لابد من ان تكون الاستمارة الإلكترونية التي تم اصدارها بالتسجيل في وظائف مطار كربلاء العراق كما انه يجب على المتقدم يتم كتابتها وهي.

الاسم رباعي.

تاريخ الميلاد.

محل الميلاد.

اسم الأم.

الجنس.

الحالة الاجتماعية.

رقم الهاتف.

عنوان السكن.

المستمسكات.

الشهادات الدراسية.

شروط التعيين في وظائف مطار كربلاء الدولي

يوجد عدد من شروط يجب توافرها في الأشخاص المتقدمين للوظائف الشاغرة وانه لابد من توافر عدد من الشروط ومنها.