معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023/2024 دليل قبول المركزي للكليات الحكومية بالعراق والحد الادني الفروع التطبيقي والاحيائي

يرغب الكثير من الطلاب في العراق بالتعرف على معدلات القبول للعام الدراسي الجديد 2024/2023، حيث انه يتم التسجيل في الالتحاق بالقبول في الجامعات العراقية 2023-2024 ومن خلال مقالنا سنتعرف على معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023/2024.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023/2024

يمكننا التعرف على معدلات القبول بالجامعات العراقية، في جميع التخصصات، كما تم الإعلان عن نتائج القبول الموازي للطلاب وحيث انه يمكننا التعرف على المعدلات إمكانية الالتحاق بالجامعات العراقية في جميع التخصصات عمومًا.

معدلات القبول في العراق 2024/2023 الفرع الأحيائي والتطبيقي

معدل القبول للطلاب في جامعة بغداد كلية الطب 100.92

جامعة بغداد كلية طب الكندي 100.5

جامعة بغداد كلية طب الأسنان 99.05

القبول في جامعة بغداد كلية الصيدلة 98.67

كلية الهندسة قسم الإلكترونيك والاتصالات 95.83.

كلية الهندسة قسم الحاسوب معدل القبول للطلاب 95.33.

معدلات القبول في العراق الأدبي 2023