أخبار التعليم
معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023/2024 دليل قبول المركزي للكليات الحكومية بالعراق والحد الادني الفروع التطبيقي والاحيائي
يرغب الكثير من الطلاب في العراق بالتعرف على معدلات القبول للعام الدراسي الجديد 2024/2023، حيث انه يتم التسجيل في الالتحاق بالقبول في الجامعات العراقية 2023-2024 ومن خلال مقالنا سنتعرف على معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023/2024.
معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023/2024
يمكننا التعرف على معدلات القبول بالجامعات العراقية، في جميع التخصصات، كما تم الإعلان عن نتائج القبول الموازي للطلاب وحيث انه يمكننا التعرف على المعدلات إمكانية الالتحاق بالجامعات العراقية في جميع التخصصات عمومًا.
معدلات القبول في العراق 2024/2023 الفرع الأحيائي والتطبيقي
- معدل القبول للطلاب في جامعة بغداد كلية الطب 100.92
- جامعة بغداد كلية طب الكندي 100.5
- جامعة بغداد كلية طب الأسنان 99.05
- القبول في جامعة بغداد كلية الصيدلة 98.67
- كلية الهندسة قسم الإلكترونيك والاتصالات 95.83.
- كلية الهندسة قسم الحاسوب معدل القبول للطلاب 95.33.
معدلات القبول في العراق الأدبي 2023
- جامعة بغداد كلية القانون 92.
- كلية العلوم السياسية 83.
- جامعة بغداد كلية اللغات 33.
- جامعة بغداد في كلية الإدارة والاقتصاد 33
- كلية التربية ابن رشد للعلوم الإنسانية83
- كلية التربية للبنات قسم رياض الأطفال 83.
- جامعة بغداد على أن نسبة القبول في كلية الآداب5.
- جامعة بغداد كلية الآداب قسم علم النفس83.
- الحدود الدنيا للقبول المركزي جامعات العراق 2023-2024
- جامعة البصرة والقبول في كلية الطب 99.67
- جامعة البصرة في كلية طب الزهراء 99.57
- كلية طب الاسنان 98.83
- كلية الصيدلة 98.5
- كلية الهندسة قسم الحاسوب 93
- كلية الهندسة قسم الميكانيك90.5
- كلية الهندسة قسم الكيمياوية95.33
- جامعة البصرة والقبول في كلية الهندسة قسم المواد88.33
- جامعة البصرة والقبول في كلية العلوم 82.67
- القبول في كلية العلوم قسم الرياضيات 74.17
- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات75
- كلية القانون82
- كلية التمريض للذكور96.33