ضبط تردد قناة إم بي سي بوليود MBC Bollywood مسلسلات ام بي سي بوليود حالياً

MBC بوليود هي قناة فضائية عربية متخصصة في عرض الأفلام والمسلسلات الهندية، أطلقتها مجموعة MBC في 26 أكتوبر 2013، وهي متوفرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، تبث القناة مجموعة متنوعة من الأفلام والمسلسلات الهندية الجديدة والقديمة، كما تبث العديد من البرامج الخاصة التي تسلط الضوء على الثقافة الهندية، تحظى القناة بشعبية كبيرة بين المشاهدين العرب، ويرجع ذلك إلى جودة محتواها وتنوعه.

يمكن مشاهدة MBC Bollywood على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات. كما يمكن مشاهدة القناة عبر الإنترنت على موقعها الإلكتروني أو على تطبيقاتها للهواتف الذكية.

تردد قناة إم بي سي بوليود على نايل سات

التردد : 11938.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

تردد قناة إم بي سي بوليود على عرب سات

التردد : 12284.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

برنامج بوليود توك شو

أطلقت قناة إم بي سي بوليود أول برنامج حواري لها في عام 2014، وهو برنامج ( بوليود توك شو )، البرنامج من تقديم الممثل الهندي الشهير شاروخان، ويقدم فيه مقابلات مع نجوم بوليوود وشخصيات بارزة أخرى من العالم العربي والهندي، يُبث البرنامج أسبوعياً على قناة إم بي سي بوليود، ويحظى بشعبية كبيرة لدى المشاهدين العرب والهنود على حد سواء.

مسلسلات ام بي سي بوليود حالياً