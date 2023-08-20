رابط نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2023 موقع المجلس الأعلى للجامعات equ.scu.eg

تم التصريح من قبل الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة انه سيتم الاعلان عن نتيجة امتحانات المعادلة 2022 من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لجامعة القاهرة وذلك من قبل من قاموا باجتياز الاختبارات خلال الفترة المعلن عنها ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2023.

رابط نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2023

يمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج من خلال ان يتم الدخول برقم الجلوس الخاص بهم كما انه قد يتم فتح باب الالتماسات في اليوم التالي لظهور النتيجة بعد ان يتم القيام بكتابة اسم الطالب كاملاً ورقم الجلوس وعدد المقررات المقدم.

نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2023

تم الاعلان من قبل عميد الكلية أن رابط نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2022 متاح لجميع الطلاب للدخول والتعرف على النتيجة وانه يتم من خلال القيام بتوفير الوقت والجهد وبدل من التعرف على كشوفات في الكلية بعد ان يتم القيام بكافة الاجراءات حتى يتم الالتحاق كما انه يتم وفقاً للقواعد والضوابط المعلن عنها من قبل الجامعات الحكومية.

فقد تم التواصل مع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية عن انتظام الفصل الاول لحين الاعلان عن النتيجة من خلال استخدام كافة الاجراءات المشددة للحزرعلى الجميع من انتشار الامراض والالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات وتعمل الوزارة خلال اسلنوات السابقة على استعمال نظام وهو نظام التوسع من خلال العمل على التغير في المناخ والحفاظ على صحة الجميع من الامراض ولكن من الموقع ان تظهر النتائج مع بداية الدراسة.