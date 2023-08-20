نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2023 الدور الاول العراق موقع نتائجنا epedu.gov.iq

يمكننا ان نتعرف على النتائج الخاصة باعتراضات الطلاب كما انه سيتم فتح باب التقديم الاعتراضات وتم فتحه على مدار أيام من إعلان النتائج في الأيام الماضية، ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2023 الدور الاول.

نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2023 الدور الاول

يمكننا ان نتعرف على نتائج السادس الإعدادي بالعراق في يوم 11 أغسطس 2023، ويمكننا ان نتعرف على نتائجهم إلكترونيا ومن خلال موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا، ويرغب في تقديم الاعتراضات لهذا العام ويمكننا القيام بعدد من خطوات الاستعلام عن نتائج الاعتراضات لنتائج السادس الإعدادي.

الاستعلام عن نتائج الاعتراضات عن نتائج السادس الإعدادي بالعراق

بعد ان تم غلق باب تقديم الاعتراضات على نتائج السادس الإعدادي يمكننا ان نتعرف على النتائج بشكل الكتروني والتي ستكون متاحة إلى طلاب عبر موقع وزاره التربية العراقية ويتم إعلان نتائج الاعتراضات عبر موقع نتائجنا ويتم من خلال القيام بالاتي.

يمكننا ان نتعرف على نتائج الاعتراضات للنتائج السادس الاعدادى عبر الدخول على موقع نتائجنا.

ثم يقوم الطالب بتحديد المحافظة التابع لها.

كما انه يمكننا ان يتم النقر على المحافظة التي يعيش بها.

سيظهر ملف كشوفات النتائج إلكترونيا.

يقوم الطالب باستخراج نتائج الخاص به.

تعمل الوزارة على القيام بتوفير خدمة الاستعلام عن النتائج بشكل الكتروني وانه يتم من خلال الدخول على موقع وزارة التربية العراقية وذلك من قبل الطلاب الذين تقدموا في الأيام الماضية بتقديم اعتراضات على نتائجهم لكي يتم إعادة تصحيح ومراجعة أوراقهم حتى يحصلوا على الدرجات الصحيحة.