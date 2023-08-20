تسجيل دخول منصة مدرستي مايكروسوفت 1445

لقد أقترب ميعاد العودة إلى المدارس في عام دراسي جديد، وفي تلك الأوقات يزداد الطلب على معرفة طرق تسجيل دخول منصة مدرستي مايكروسوفت، فمعظم الأشخاص في المملكة السعودية يبحثون عن عناوين وروابط سليمة لتلك المنصة، وذلك من أجل ضَمان أسلوب تعليمي متميز لأبنائهم وفي ما يلي سوف نتعرف علي طريقة تسجيل دخول منصة مدرستي مايكروسوفت وغيرها من المعلومات الهامة عن المنصة.

منصة مدرستي مايكروسوفت

هي منصة إلكترونية تعليمية، تتبناها وزارة التربية والتعليم في المملكة السعودية تبنيًا كاملًا وتُعد تلك المنصة منصة تعليمية حقيقية ففيها يتلقى الطلاب التعليم بالكامل من شرح لدروس في جميع المناهج، كما يأخذون واجبات مدرسية، ويوجد بتلك المنصة أيضًا أنشطة يتم التفاعل فيها بين الطلاب وبعضهم البعض.

وقد صممت هذه المدارس خصيصًا لتفادي المشاكل التي كانت تمر بها البلاد مؤخرًا من ظاهرة كورونا وغيرها وذلك حفاظًا على حياة الطلاب، حيث إن الأمراض تكون أكثر انتشارًا بين التجمعات المدرسية، ولذلك اهتمت وزارة التربية والتعليم في المملكة اهتمامًا كبيرًا بتلك المنصات التعليمية، وذلك حفاظًا على المستويات التعليمية للطلاب.

كما يزداد البحث عن طريقة تسجيل الدخول لمنصة مدرستي مايكروسوفت من أولياء أمور الطلاب وفيما يلي نوضح لكم خطوات التقديم في منصة مدرستي وطريقة تسجيل دخول المنصة.

تسجيل دخول منصة مدرستي مايكروسوفت

مع أقترب ميعاد العودة إلى المدارس في عام دراسي جديد، وفي تلك الأوقات يزداد الطلب على معرفة طرق تسجيل دخول منصة مدرستي مايكروسوفت، فمعظم الناس في المملكة السعودية يبحثون عن عناوين وروابط سليمة لتلك المنصة، وذلك من أجل ضَمان أسلوب تعليمي متميز لأبنائهم.

تسجيل دخول منصة مدرستي مايكروسوفت

يزداد البحث عن طريقة تسجيل دخول منصة مدرستي مايكروسوفت وخاصة أولياء أمور الطلاب، وذلك لتسجيل أبنائهم ومتابعة مستواهم وتتمثل الخطوات فيما يلي:

عند بداية الأمر يجب الدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة بالمنصة.

ومن ثم الدخول إلى الإعدادات والبحث في الاختيارات عن خيار تسجيل الدخول إلى حساب مايكروسوفت.

بعد ذلك نبحث عن خيار تسجيل الدخول للطالب والمعلم.

ومن ثم يتم تحديد دخول الطالب وتسجيل حساب خاص به.

كتابة بيانات الدخول الخاصة بالطالب وبعدها يتم إدخال رمز المرور الخاص بحساب الطالب على تطبيق توكلنا.

وفي نهاية الأمر نضغط على خيار تسجيل الدخول.

وبذلك يمكن للطالب الاستفادة من كافة الخدمات المتاحة على المنصة.

خطوات تسجيل دخول منصة مدرستي ولي الأمر

لدخول أولياء الأمور على منصة مدرستي لمعرفة مستويات أبنائهم في العملية التعليمية والعمل على حل المشكلات التي يمكن أن تواجههم فعلي من يريد التسجيل اتباع الخطوات التالية:

الدخول أولًا على الرابط الرسمي لمنصة مدرستي.

النقر على تسجيل دخول ثم اختيار حساب نور.

تدوين الاسم وكلمة المرور الخاصة بنظام نور.

تدوين رمز التحقق ثم النقر على تسجيل دخول.

وبذلك يكون تم الدخول إلى حساب ولي الأمر.

طريقة إنشاء حساب مايكروسوفت تيمز

يتم إنشاء حساب مايكروسوفت تيمز عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع مايكروسوفت تيمز.

النقر على إنشاء حساب مجاني ثم تدوين عنوان حساب جديد.

النقر على متابعة وتحديد الهدف من فتخ الحساب.

تدوين البريد الإلكتروني وكلمة السر وبهذا يتم إنشاء حساب على موقع مايكروسوفت تيمز.

المقومات التي تتميز بها منصة مدرستي مايكروسوفت

هناك خصائص متعددة تتميز بها تلك المنصة الإلكترونية، ذلك الذي يدفع العديد من الناس البحث وراء تلك المنصة والإسراع بالتقديم فيها لأبنائهم، وتلك الخصائص تتمثل في ما يلي:

تتميز أولًا بسهولة الاستخدام والتعامل مع مستخدميها.

توفر وقت وجهد كثير للطلاب وأولياء أمورهم.

كما يمكن لأولياء أمور الطلاب تسجيل حسابات خاصة بهم داخل المنصة تمكنهم من معرفة المستوى التعليمي لأبنائهم أول بأول.

تمكن الطلاب من مناقشة المدرسين والتفاعل معهم.

وكذلك حل الواجبات المدرسية مع المدرسين.

يوجد بها بنك إثراءات تعليمي يحتوي بداخله على العديد من المعلومات الذكية والقيمة.

وضع جداول للطلاب خاصة بكل فِرْقَة على حِدَةٍ مما يمكن ذلك الطلاب من متابعة دروسهم وحصصهم أولًا بأول.

يوجد بتلك المنصة أيضًا ما يسمى بغرف المعلمين وهي غرف يذهب إليها الطلاب للبحث والاستفسار عن أي شيء يريدنه ويتم الرد عليهم في وقت وجيز.

يوجد بها خدمة تعرف بخدمة الواجبات الإلكترونية وهي خدمة تساعد الطلاب في حل واجباتهم والارتقاء بمستوى ذكائهم بسرعة.

تمكن تلك المنصة الطلاب من تحميل مناهجهم الدراسية pdf.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حديثنا عن تسجيل دخول منصة مدرستي مايكروسوفت، كما تحدثنا عن طرق التسجيل في تلك المنصة وأهميتها، والمميزات التي تتيحها للطلاب وأولياء الأمور وكيف أنها أصبحت شكل جديد للمدارس النموذجي