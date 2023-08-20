“هتطلع للوحوش… يبن المحظوظة شهادات استثمار مثيرة تصل ل25% لكل عملاء بنك مصر لازم تشوف التفاصيل.

شهادات استثمار بنك مصر، هي شهادات استثمار مصرية تصدر من قبل بنك مصر، وهي شهادات ذات عائد ثابت أو متغير، ومدة محددة أو غير محددة، وتعتبر شهادات استثمار بنك مصر من أفضل شهادات الاستثمار في مصر، شهادات الاستثمار هي أحد أهم الأدوات الاستثمارية التي يلجأ إليها الأفراد من أجل تحقيق عائد على استثمارهم، وبنك مصر أحد أكبر البنوك المصرية التي تقدم مجموعة متنوعة من شهادات الاستثمار بمزايا عديدة، وذلك لما تتمتع به من مزايا عديدة.

شهادات استثمار بنك مصر 2023

أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن إصدار شهادتي ادخار لمدة 3 سنوات ، الأولى من شهادات بنك مصر 2023 تتكون من شهادة ثابتة لمدة 3 سنوات بفائدة 19٪ شهريًا، الاسترداد عبارة عن بطاقة Pinnacle توفر معدل عائد ثابت على أساس شهري، الحد الأدنى لمبلغ الشراء المبدئي للتذكرة هو 1،000 جنيه ومضاعفاتها، أما الشهادة الثانية فهي أيضًا شهادة تناقص مدتها 3 سنوات، بفائدة سنوية 22٪ في السنة الأولى، و 18٪ في السنة الثانية، و 16٪ في السنة الثالثة، ويُدفع العائد شهريًا.

أنواع شهادات بنك مصر

تعد شهادة القمة من أنواع شهادات بنك مصر حيث توفر معدل عائد ثابت طوال فترة صلاحية الشهادة تدفع شهريًا ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء من قيمتها بعد 6 أشهر، من تاريخ الإصدار، يمكن استرداد قيمة الشهادة وفقًا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة، ويمكن أيضًا الاقتراض من خلال ضمان الشهادة، يمكن الاطلاع على جميع أنواع شهادات بنك مصر وفوائدها إلكترونيًا على موقع بنك مصر الإلكتروني.

شهادة القمة بنك مصر

يمكن شراء شهادات قمة بنك مصر إلكترونياً من خلال الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك من بنك مصر، وتطبيق BM Online Banking للهواتف Android وهواتف IOS بعد تحميله عليك بإتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق BM Online باستخدام المعرف الخاص بك وكلمة المرور، وحدد إصدار شهادة الاستثمار، واختر نوع قسيمة بمعدل عائد ثابت 2519٪ واستخدمه في نهاية العام، أو نوع قسيمة بمعدل عائد متناقص بنسبة 22٪، واختر مبلغ الشهادة ابتداء من 1000 جنيه استرليني ومضاعفاتها، وتأكيد الطلب بعد استكمال معلومات الحساب.