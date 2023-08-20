“خد بالك في عنده زيادة وفي مش هيتصرفله… معرفة موعد صرف معاشات أغسطس اعرف الفئات

موعد صرف معاشات أغسطس بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر أغسطس يترقب العديد من الأشخاص الموعد المقرر فيه صرف المعاشات لعام ٢٠٢٣، فبلغ عددهم حوالي ١١ مليون مواطن مصري لصرف المعاشات، وهذا بعدما قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالإعلان عن المواعيد والجداول المقررة لصرف المعاشات بشكل رسمي.

طريقة الاستعلام عن معاشات أغسطس ٢٠٢٣

يمكن الاستعلام عن معاشات شهر أغسطس لعام ٢٠٢٣ من خلال عدة خطوات وهي؛ على المواطن بضرورة التوجه إلى الموقع الخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بعد ذلك يقوم بالتوجه إلى اسم المستخدم حتى يستعلم عن قيمة المعاش، ثم يقوم بتسجيل كلمة السر ليتمكن من الاستعلام عن المعاش، على المواطن أن يترقب للاطلاع على إجمال قيمة المعاش بعد الزيادة.

أماكن صرف المعاشات لشهر أغسطس ٢٠٢٣

يحق لأصحاب المعاش صرف المعاش من خلال عدة أماكن وهي؛ يمكن صرف المعاش من ماكينات الصرف الآلي، كما يمكن صرفها أيضاً من خلال منافذ فوي، يمكن صرف المعاش عن طريق منافذ البريد المصري.

مرتبات صرف معاشات شهر أغسطس لعام ٢٠٢٣ بعد الزيادة

من المقرر أن يتم صرف معاشات شهر أغسطس لعام ٢٠٢٣ بعد الزيادة المقرر، وإليكم المرتبات بعد الزيادة وهي؛ سيتم صرف معاش يزيادة تصل إلى ١٤٩٥ جنيه مصري لمن يتقاضى ١٣٠٠ جنيه مصري، كما أنه سيتم صرف معاش بزيادة تصل إلى ٢٦٤٥ جنيه مصري لمن يتقاضى ٢٣٠٠ جنيه مصري، ومن المقرر أن يتم صرف معاش يزيادة تصل إلى ٤٠٢٥ جنيه مصري لمن يتقاضى ٣٥٠٠ جنيه مصري، وأيضاً من المقرر أن يتم صرف معاش يزيادة تصل إلى ٤٩٤٥ جنيه مصري لمن يتقاضى ٤٣٠٠ جنيه مصري، ن المقرر أن يتم صرف معاش بزيادة تصل إلى ٦٠٩٥ جنيه مصري لمن يتقاضى ٥٣٠٠ جنيه مصري.

موعد صرف معاشات شهر أغسطس

من المقرر أن يتم صرف معاشات شهر أغسطس يوم الثلاثاء الموافق ١ من أغسطس لعام ٢٠٢٣، وهذا بالزيادة المقررة التي تقدر بنسبة ١٥٪، والتي تبدا كحد أقصى من ١٧٠ جنيه مصري تصل لـ ١٦٣٥ جنيه مصري كحد أقصى، حيث تم تطبيق هذه الزيادة من شهر إبريل بدلاً من شهر يوليو.