“خد بالك ده مفيش سلاسة كدا… احصل على 100 رغيف ومن غير بطاقة التموين.. قرب على بديله

كارت التموين الجديد ومميزاته شهدت محركات البحث تزايد في عمليات البحث بشأن كارت التموين الموحد، وهذا بعدما قامت وزارة التموين بإصدار الكارت الموحد بدلاً من بطاقة التموين، حتى تقوم بتقديم كافة خدماتها للمواطنين بشكل سهل ويسير، فهذا الكارت يجمع خدمات كثيرة للمواطنين.

ما هو الكارت الموحد

الكارت الموحد عبارة عن كارت يتمكن المواطن من خلاله الحصول على مجموعة كبيرة من الخدمات مجمعة في كارت واحد فقط، بدلاً من أن يتم استخدام أكثر من كارت، فهذا الكارت من شأنه يكن المواطن من الحصول على خدمات عديدة كخدمات التأمين الصحي وخدمات البريد وغيرها، ومن الجدير بالذكر أن بطاقة التموين لن تقوم بإلغاء الكارت الموحد، وأنه سيتم الاستمرارية بالعمل عن طريق البطاقة لصرف الخبز المدعم.

مزايا كارت التموين الجديد

هناك عدة مزايا للكارت الموحد للتموين، وهو الكارت الذي تم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل وزارة التموين والاتصالات، وأيضاً هيئة التأمين الصحي الشامل، وإليكم هذه المزايا كالتالي؛ الكارت يشمل عدة خدمات؛ كخدمة التموين الصحي وخدمات التموين، بالإضافة إلى خدمات المدفوعات الإلكترونية، حيث يمكن صرف السلع التموينية كبطاقة التموين، بالإضافة إلى صرف الخبز، يحصل المواطن على كارت التموين بشكل مجاني عن طريق الهيئة القومية للبريد، يعد هذا الكارت بمثابة بطاقة إلكترونية مدفوعة مسبقاً بالإيداع أو الشراء أو السحب النقدي عن طريق ماكينات الصراف الآلي التابع للهيئة القومية الخاصة بالبريد.

طريقة التقديم على الكارت الموحد

على جميع راغبي التقديم لاستخراج الكارت الموحد ضرورة الالتزام بهذه الخطوات، وهي؛ التوجه إلى الموقع التابع لهيئة البريد المصري الالكتروني، بعد ذلك يتم تسجيل البيانات الشخصية كالاسم والرقم القومي ورقم الهاتف، وبعد ذلك يتم التحقق من البيانات الشخصية المسجلة مسبقاً، في النهاية سيتم استخراج الكارت الموحد للمواطن بشكل مجاني.

حقيقة إلغاء البطاقات التموينية

ليس صحيح ما تم إصداره بشأن إلغاء البطاقة التموينية، ومن المقرر أن يتم الاستمرار بالعمل بهذه البطاقات، وأن الكارت الموحد سيتم العمل به بشكل تجريبي بمحافظة بورسعير عند الانتهاء من التجارب الفنية، وذلك حتى يتم استخدامه بصرف كافة المقررات التموينية والخبز.