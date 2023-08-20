معاشات جاى بزغاريط وهلاهيل لأخر السنة… أخيراً معرفة زيادات سبتمبر وموعد صرف معاشات الشهر المقبل!! المعاشات + تفاصيل الزيادة الجديدة

موعد صرف معاشات سبتمبر ينتظر أصحاب المعاشات موعد صرف المعاش بفارغ الصبر لذلك قام الكثير بالبحث من خلال الإنترنت عن موعد صرف المعاش لشهر سبتمبر من كبار السن وأصحاب المعاشات, وهذه من الخدمات التي توفرها الوزارة لكبار السن من تقديم هذا المعاش بصورة شهرية وفي وقت محدد لمساعدتهم على العيش دون الإحتاج إلى أحد, لذلك سوف نعلن عن موعد صرف المعاش من خلال هذا المقال وهذا الموعد تم الإعلان عنه من وزارة التضامن الإجتماعي.

موعد صرف معاشات سبتمبر 2023

قامت الهيئة القومية التابعة للتأمينات الإجتماعية بالإعلان عن موعد صرف المعاشات لشهر سبتمبر الحالي, من خلال مؤتمر صحفي معلن والتي سيتم صرفها بداية من شهر سبتمبر, وتم تحديد الصرف للمعاش بتقسيمها على ثلاث شرائح للصرف وهما كالأتي:

يتم صرف المعاش للشريحة الأولى للفرد الذي يحصل على معاش أكثر من 1000 جنيه سيتم صرفها بداية من 1 من شهر سبتمبر إلى اليوم الثاني من سبتمبر, أما بالنسبة للشريحة الثانية سوف يتم صرف المعاش لها بداية من 3 من شهر سبتمبر وحتى اليوم الخامس من شهر سبتمبر 2023وهما الذين يتقاضون معاش شهري أكثر من 2000 جنيه شهريا, ويحدد موعد صرف المعاش للشريحة الثالثة التي يكون معاشها الشهري أكثر من 3000 جنيه سيكون موعد صرف المعاش لهذه الشريحة بداية من يوم 6 سبتمبر وتنتهي يوم 7 سبتمبر, وهذا ما تم الإعلان عنه من وزارة هيئة التأمينات الإجتماعية.

الأماكن التي يصرف منها معاشات شهر سبتمبر 2023

تعمل وزارة التضامن والهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية على توفير كل السبل لراحة كبار السن لصرف المعاشات تسهيلا لهم, ويمكنهم صرف المعاشات بشتى الطرق التي توفرها الهيئة العامة للتأمينات وهذا من خلال طرق الصرف الأتية:

يمكن لصاحب المعاش صرف المعاش من خلال المحافظ الإلكترونية الخاصة بالهاتف المحمول لصاحب المعاش, وتوفر الوزارة أيضا صرف المعاش من مكاتب البريد التابعة لكل محافظة, ومنافذ شركات فوري التي تتواجد بجميع المحافظات, وتصرف المعاشات أيضا من خلال البنوك بجميع فروع بنك ناصر الإجتماعي وأيضا ماكينات الصرف الآلي للبنوك ATM والبنوك التجارية وبنوك القرى, وهذه جميع الفروع التي تتوفر لأصحاب المعاشات لصرف المعاش من خلالها.