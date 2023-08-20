” خلاص بجى تنسيق المرحلة الثانية اليوم الأخير… شوف مؤشرات الثانوية العامة و60% هتدخلك كام

تنسيق المرحلة الثانية بعد أن تم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى أصبح البحث عن تنسيق المرحلة الثانية للشعبة العلمية والأدبية يتصدر محركات البحث حيث طلاب المرحلة الثانية قد طال انتظارهم لمعرفة الكليات والمعاهد المتاحة أمامهم وبمجرد إعلان نتيجة المرحلة الأولى قاموا بالتسجيل في موقع الوزارة للرغبات اختيار الكلية المناسبة لهم .

تنسيق المرحلة الثانية 2023-2024

أكد وزير التربية والتعليم على أنه سيتم فتح باب الرغبات لمدة خمسة أيام ويغلق يوم السبت المقبل الموافق 19 أغسطس الساعة السابعة مساءاً كما على أنه سيقدم دليل إرشادي يساعد الطلاب في اختبار الكليات المناسبة لهم حددت الوزارة الحد الأدنى للقبول في الكليات للمرحلة الثانية والذي هو :

60.98% أي 250 درجة كحد أدنى للشعبة العلمية، 58.05% أي 238 درجة كحد أدنى للشعبة الأدبية.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

يوجد مجموعة من المؤشرات الكليات المتوفرة للمرحلة الثانية والتي منها :

تجارة الزقازيق 288 درجة أي 70.2%، تجارة جنوب الوادي درجة 287 أي بنسبة 70%، تجارة قناة السويس بالاسماعيلية 283 درجة أي بنسبة 69%، تجارة بورسعيد 279 درجة أي بنسبة 68%، تجارة بنها 277 درجة أي نسبة 67%، تجارة كفر الشيخ 275 درجة أي نسبة 67%، تجارة أسوان 271 درجة أي نسبة 66%، تجارة دمنهور 271 درجة أي نسبة 66%، تجارة طنطا 271 درجة أي نسبة 66%، تجارة السويس 271 درجة أي نسبة 66%، تجارة العريش 269 درجة أي نسبة 65.6%، تجارة أسيوط 266 درجة أي نسبة 64.8%.

خطوات التسجيل في موقع الرغبات

يجب على الطالب زيارة موقع الوزارة الرسمي للتنسيق من هناhttps://tansik.digital.gov.eg/application/main.aspx?Certifi، يقوم الطالب بإدخال الرقم السري ورقم الجلوس والرقم التأكيدي، تظهر أمامه صفحة كتابة الرغبات يقوم بكتابتها بترتيب الكليات التي يرغب بها مع مراعاة التوزيع الجغرافي، بعد الانتهاء يقوم بإدخال الرقم السري والرقم التأكيدي والرقم القومى والبريد الالكترونى ورقم التليفون وذلك لتأكيد المعلومات التي اختارها الطالب، يضغط التالي وبذلك يكون أنهى كتابة رغباته ويستطيع التعديل عليها في أي وقت قبل انتهاء مهلة المرحلة