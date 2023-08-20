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استقبل الآن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على نايل وعرب سات 2023
قناة ناشيونال جيوغرافيك تهتم ببث كل ما يتعلق بعالم الطبيعة، لذا فنجد الأشخاص الذين يحبون الطبيعة والمخلوقات الطبيعية، يبحثون عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ، حتى يتمكنوا من مشاهدة جميع ما يتم بثه على شاشة هذه القناة، حيث إنها تبث جميع ما يتعلق بالطبيعة كما قلنا في السابق، وكذلك تبث جميع ما يخص عالم الحيوان،
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك
جميع الأشخاص الذين يحبون الطبيعية وكذلك كل ما يرتبط بعالم الحيوان يقوم ن بالتساؤل عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ، وهذا لأن هذه القناة تقوم ببث جميع ما يرتبط بالطبيعة والحيوان، وفيما يلي تردد القناة:
- التردد: 11411.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معدل الترميز: 27500.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك
لهذه القناة جملة من المميزات، التي لا تحصى، والتي من أجلها يريد الأشخاص أن يقوموا بتثبيت تردد القناة، ومن الجدير بالذكر أن من ضمن هذه المميزات، جميع ما يلي:
- انها تتسم بتقديم محتوى رائع، وكذلك فريد من نوعه لا يتماثل مع القنوات الأخرى.
- كما أنها تمكنت من حصد شعبية ضخمة للغاية.
- كذلك أن هذه القناة تتسم بامتلاك سلسلة كبيرة من العاملين الذين يقوموا بتصوير المواقف الخطيرة مع الحيوانات الشرسة.
- هذا بجانب أن القناة تتسم بالدقة الكبيرة.
- كما أنها تتسم كذلك بمجانية المحتوى.
- لا يكون بها تقطيع أو تشفير.
- تقوم ببث محتوى ممتع عن عالم الطبيعة.
- تبث كل ما يخص عالم الحيوانات.
- تعرض حياة الحيوانات المنقرضة.
- تتسم بالصورة الواضحة.