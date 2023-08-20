استقبل الآن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على نايل وعرب سات 2023

قناة ناشيونال جيوغرافيك تهتم ببث كل ما يتعلق بعالم الطبيعة، لذا فنجد الأشخاص الذين يحبون الطبيعة والمخلوقات الطبيعية، يبحثون عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ، حتى يتمكنوا من مشاهدة جميع ما يتم بثه على شاشة هذه القناة، حيث إنها تبث جميع ما يتعلق بالطبيعة كما قلنا في السابق، وكذلك تبث جميع ما يخص عالم الحيوان،

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

جميع الأشخاص الذين يحبون الطبيعية وكذلك كل ما يرتبط بعالم الحيوان يقوم ن بالتساؤل عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ، وهذا لأن هذه القناة تقوم ببث جميع ما يرتبط بالطبيعة والحيوان، وفيما يلي تردد القناة:

التردد: 11411.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك

لهذه القناة جملة من المميزات، التي لا تحصى، والتي من أجلها يريد الأشخاص أن يقوموا بتثبيت تردد القناة، ومن الجدير بالذكر أن من ضمن هذه المميزات، جميع ما يلي: