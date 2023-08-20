هنا إشارة “signal تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي، منذ بداية إطلاق قناة الأفلام الوثائقية الشهيرة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات في 1 يوليو 2009، تحت occupies تلك القناة مكانة بارزة لدى المشاهدين العرب، حيث تعتبر الأكثر مشاهدة في مصر و30 دولة عربية بسبب تخصصها في عرض الأفلام والبرامج الوثائقية المدبلجة باللغة العربية. وتحمل القناة شعار “نمضي قدمًا”.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي

تعمل القناة على استهداف العقل من خلال مجموعة متنوعة من البرامج التي تركز على التطور التكنولوجي واستكشاف البيئة والطبيعة، كما تقدم القناة مجموعة متنوعة من برامج الذكاء والتحليل، بما في ذلك برنامج “أمن المطارات” الذي يكشف عن كيفية اكتشاف المتخصصين في المطارات عمليات التهريب غير المشروعة وطرق ضبط الممنوعات باستخدام علامات معينة على المسافرين، كما تقدم القناة برامج تعرض طبيعة الحياة البرية لبعض الحيوانات المفترسة والحياة المائية.

قناة ناشيونال جيوغرافيك

يمكنك الاستمتاع بمتابعة أساطير العالم الجليدي وبرامج أخرى مثيرة على قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي في الإمارات، وذلك مجاناً، تقدم القناة إصلاحات شاملة واستعراضات هندسية عبقرية، بالإضافة إلى عروض عن عمليات نقل عملاقة وغيرها من المحتويات المثيرة، ستكون القناة وجهتك الآمنة لقضاء وقت مسلٍ ومفيد، وتوفر لك فرصة للاستمتاع بمشاهدة ممتعة.

تردد ناشونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات

بعد إطلاق قناة ناشيونال جيوغرافيك على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، زادت معدلات البحث عنها بشكل كبير، وإليكم معلومات القناة على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 12226، معامل تصحيح الخطأ: 3/4، معامل الترميز: 27500، الاستقطاب: أفقي، تلك المعلومات تمكنك من ضبط القناة بشكل صحيح على جهاز الاستقبال الخاص بك للاستمتاع بمشاهدة البرامج والمحتوى المتاح على قناة ناشيونال جيوغرافيك.

ما هو تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي الجديد

بعد أن قدمنا لكم في الفقرة السابقة تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات، نود الآن أن نستعرض التردد الجديد للقناة على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 12467، معامل الترميز، الاستقطاب: أفقي، معامل تصحيح الخطأ: 5/6، الجودة: SD، تلك المعلومات ستمكنكم من ضبط القناة بشكل صحيح على جهاز الاستقبال الخاص بكم للاستمتاع بمشاهدة القناة على قمر العرب سات.