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“اتفرج على نجوم الدوري السعودي دلوقتي” تردد قناة ssc عربسات المفتوحة المجانية لمتابعة مباريات الدوري السعودي..رونالدو..نيمار..بنزيمة
تردد قناة ssc عربسات المجانية الناقلة لمباريات دوري روشن السعودي، يهتم كافة محبي الساحرة المستديرة لاسيما محبي الدوري السعودي في البحث عن تردد قناة اس اس سي والتي تعد الناقل الحصري للكثير من الأحداث الرياضية الهامة خاصة المتعلقة بالمملكة العربية السعودية، وسوف نخبرك عن التردد من خلال هذا المقال.
تردد قناة ssc عربسات
تمتلك قناة ssc الرياضية السعودية الحقوق المتعلقة ببث وإذاعة كافة مباريات الدوري السعودي للمحترفين ” دوري روشن” للموسم 2023/2024 وذلك من خلال التردد الآتي:
- اسم القمر عربسات
- اسم القناة ssc
- تردد القناة 12418
- معامل الاستقطاب أفقي
- معدل ترميز 27500
- جودة المشاهدة SD
تردد القناة على بدر سات
- التردد: 121848
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
ما هي البطولات والعروض التي تغطيها قناة ssc السعودية
تنقل القناة العديد من الأحداث الرياضية الهامة على الصعيد المحلي والعالمي بجودة عالية ومن بين أهم هذه البطولات ما يلي:
- دوري روشن السعودي.
- بطولة كأس السوبر السعودي.
- وقائع كأس خادم الحرمين الشريفين.
- كأس العالم للأندية الإماراتي.
- بطولة دوري أبطال آسيا
- بطولة آسيا لكرة القدم.
- وقائع تصفيات آسيا لكأس العالم
- تصفيات أفريقيا لكأس العالم
- بطولة الرابطة الوطنية لكرة القدم (NFL)
- بطولات سباق سيارات الفورمولا 1
كيفية ضبط تردد قناة ssc السعودية
يمكنك إضافة القناة على قائمة القنوات الخاصة بجهازك كالآتي:
- قم بالنقر على كلمة قائمة في جهاز الريموت.
- افتح القائمة الخاصة بالقنوات ومن ثم انقر على خيار إضافة قناة.
- اكتب بيانات وتردد القناة واضغط على كلمة بحث.
- بعد الانتهاء من البحث اضغط على كلمة حفظ وسوف يتم حفظ القناة بصورة تلقائية في جهازك.