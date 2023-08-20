لو محدش قالك.. هذه الفئات تستحق ركوب قطار السكك الحديد مجانا “من غير ما يدفع جنيه”

قررت وزارة النقل بالتعاون مع هيئة السكك الحديدية الفئات تستحق ركوب قطار السكك الحديد مجانا وذلك لتخفيف العبء عن مجموعة من المجتمع، حيث قامت بتقديم فرصة فريدة لبعض الشرائح بالاستفادة من القطارات بدون تكبد تكاليف، في حين تم تقديم خصم نصف ثمن التذكرة لفئات أخرى. تأتي هذه الخطوة استنادًا إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم وتسهيل حياة المرضى، وذوي الإعاقة، وكبار السن، مما يسهم في توفير الخدمات اللازمة لهم، وذلك بالتعاون مع جهود وزارة التضامن الاجتماعي.

الفئات تستحق ركوب قطار السكة الحديد مجانا

الهيئة المسؤولة عن السكك الحديدية قررت توفير تجربة فريدة لبعض الفئات تستحق ركوب قطار السكك الحديد مجانا دون اي تكلفة يشمل ذلك:

– الأصحاء الذين يكافحون ضد أمراض السرطان، حيث تقدم هيئة السكك الحديدية تصاريح السفر الخاصة بمرضى الأورام السرطانية عبر تقنية “كارت ذكي”، ويمكن تجديد شحن الكارت والايصال سنوياً ليتمتعوا بتلك الميزة.

– الأطفال الصم الذين يتابعون تعليمهم في معهد إمبابة المتخصص، حيث تمنحهم الفرصة للاستمتاع برحلات القطارات بشكل مجاني.

– كبار السن الذين تجاوزوا سن السبعين عاماً، يحصلون على فرصة ركوب القطارات بالدرجات العادية بشكل مجاني أيضاً، وذلك من خلال تقديم بطاقة الرقم القومي السارية وتسجيل البيانات الشخصية.

فئات تدفع نصف ثمن التذكرة فقط

مجموعة من الشخصيات المميزة تحظى بفرصة استثنائية للانضمام إلى رحلات القطارات بتكلفة مخفضة تبلغ نصف ثمن التذكرة، وذلك بعد معرفة من هي الفئات تستحق ركوب قطار السكك الحديد مجانا وهؤلاء يشملون:

– أبطال الأمن والجيش، حيث يتمتع أفراد الشرطة والجيش بالقدرة على الاستمتاع برحلات مريحة في القطارات المكيفة بنصف سعر التذكرة.

– ضباط الجيش والشرطة يشاركون في هذا التخفيض أيضًا، مما يوفر لهم تجربة سفر مريحة بنصف التكلفة.

– طلاب الكليات والمعاهد العسكرية يستفيدون من هذه الفرصة للانضمام إلى رحلات القطارات بنصف سعر التذكرة.

– ضحايا الشرطة والقوات المسلحة يمكنهم الحصول على تخفيض قيمته 50% على تذكرة القطار بموجب الكارنيه الصادر من صندوق تكريم الشهداء.

– ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم يستمتعون بنصف تكلفة تذكرة القطار بفضل بطاقات التخفيض الخاصة من وزارة التضامن الاجتماعي.

– مجموعات الشباب والرياضة بإمكانها الانضمام إلى رحلات القطارات بسعر مخفض.

– منظمات الإغاثة مثل الهلال الأحمر والصليب الأحمر تستفيد من هذه الخصم أيضًا.

– المصابون وأسر شهداء الثورة يمكنهم الانتفاع بتخفيض 50% على تذاكر القطارات العادية.

– الأطفال الصغار من سن 4 إلى 10 سنوات يستمتعون برحلات ممتعة بنصف تذكرة.

– كبار السن الذين تجاوزوا 60 عامًا يستفيدون من الخصم نفسه على تذكرة القطار.