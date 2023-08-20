60 دقيقة لورا.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي وعودة العمل لتوقيت الشتاء تبعًا لقرارات مجلس الوزراء

لم يمضِ وقت طويل منذ أعلن مجلس الوزراء قراره بتبني التوقيت الصيفي في مصر. انطلق هذا القرار قبل شهور قليلة، محددًا بداية الفترة الصيفية في آخر جمعة من أبريل. خلال هذه الجمعة، قامت الساعات بالرقص للأمام بمدى 60 دقيقة، وبدأ المواطنون في استمتاع أوقاتهم بإضاءة النهار الطويلة، بهدف تأمين الاحتياجات الطاقية المتنوعة، من بينها الكهرباء والوقود، جاء هذا الإجراء لترشيد استهلاكها. والآن، يرتقب مجتمعنا اقتراب موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر، حيث تشير الساعات إلى الوقت المحدد كالتالي.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي

منذ آخر جمعة في أبريل، بدأنا رحلة الاستمتاع بالتوقيت الصيفي، موعد انتهاء التوقيت الصيفي حيث استمرت لشهور طويلة حتى آخر يوم في أكتوبر المقبل، وفي ظل هذه الأيام القليلة المتبقية، تنتظرنا مدة تقريبية تبلغ ثلاثة أشهر حتى نرحب بعودة التوقيت الشتوي، سيعاود عقارب الساعة ترتيبها للوراء بساعة كاملة، مما يمثل نهاية لفترة التوقيت الصيفي التي استمرت لمدة 6 أشهر متتالية.

موعد اداء الصلاة بعد تأخر الساعة

ستتخذ الساعة خطوة للوراء مرة أخرى، مع اقتراب موعد انتهاء التوقيت الصيفي في شهر أكتوبر، وهذا يعني أن تواقيت الصلاة ستتغير بناءً على مكانك في مصر. تلك هي الأوقات المتوقعة:

– صلاة الفجر ستكون عند الساعة 4:41 صباحًا.

– شروق الشمس سيحدث في تمام الساعة 6:15 صباحًا.

– صلاة الظهر ستكون عند الساعة 12:53 ظهرًا.

– صلاة العصر ستتجه نحو الشروق وتكون عند الساعة 4:28 عصرًا.

– عند حلول المساء، ستسقط الشمس في الغرب، وستكون صلاة المغرب عند الساعة 7:30 مساءً.

– أما صلاة العشاء، فستتجه الأفق بالقليل وتكون بين الساعة 9:00 و9:10 مساءً.

هذه المواقيت تختلف قليلًا حسب المنطقة التي تقيم فيها، لكنها لا تتباين إلا بفترات قصيرة في مختلف أرجاء البلاد، تبعًا للفروقات الجغرافية.