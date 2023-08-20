وقت الهزار خلص خلاص.. غرامة عدم تجديد البطاقة الشخصية + تطبيق غرامة 1000 جنيه في هذه الحالة

لملمت وزارة الداخلية الغرامات المالية التي تنتظر غرامة عدم تجديد البطاقة الشخصية، وتمثلت هذه الغرامات في خمس مساهمات مالية، تُسدد كعقوبة للتأخير في استخراج البطاقة في الوقت المناسب، هذا الإجراء يأتي بغية تنظيم العملية وتحفيز المواطنين على التقيد بالمواعيد المحددة، وبغض النظر عن ذلك، فإنّ الوزارة فهمت أن هناك ظروفًا صحية تعتبر استثناءً، وعلى ضوء ذلك، أصدرت إجراءات تسمح لبعض المواطنين بتجاوز هذه العقوبات المالية لأسباب طبية محددة، وفي خدمة للقراء، قررت البديل تقديم سلسلة من الخدمات التي تتناول تفصيل هذه الغرامات المالية التي تفرضها الوزارة على المتأخرين.

غرامة عدم تجديد البطاقة الشخصية

في سياق عام 2021، فإن هناك سلسلة من العواقب المالية تترتب على غرامة عدم تجديد البطاقة الشخصية، وهذه العواقب تشمل:

– تُفرض غرامة مالية قدرها 100 جنيه في حال تجاوز المواطن سن السادسة عشرة دون استخراج بطاقة الرقم القومي في المرة الأولى.

– تتم دفع غرامة مالية أخرى بقيمة 100 جنيه في حال تعامل المواطن ببطاقة منتهية الصلاحية أمام الجهات الرسمية.

– في حال عدم تحديث المواطن لبياناته الشخصية المثل الزواج أو مكان العمل أو المهنة، وذلك في إطار زمني لا يتجاوز ثلاثة أشهر، يجب دفع غرامة قدرها 50 جنيهاً.

– عدم تجديد بيانات بطاقة الرقم القومي بعد انتهائها يستدعي دفع غرامة بنفس قيمة 50 جنيهًا.

– في حالة فقدان بطاقة الرقم القومي، يجب على المواطن دفع غرامة مقدارها 50 جنيهًا إذا لم يتخطى مدة الأسبوعين من تاريخ تحرير محضر الفقدان.

غرامة 1000 جنيه على البطاقة

تنص النصوص القانونية على تطبيق عقوبات صارمة على الأفراد الذين يخترقون حرمة استخدام البطاقة الشخصية لأغراض أخرى، غرامة عدم تجديد البطاقة الشخصية، استخدام البطاقة الشخصية لغير صاحبه يمكن أن يؤدي إلى عقوبة الحبس وفرض غرامة تبلغ 1000 جنيه.

وتجنب فرض هذه العقوبات والانحياز عن تطبيقها قد يؤدي إلى عقوبات أكثر قسوة، مثل الحبس لمدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه. ويتم معاقبة أي شخص يستخدم بطاقة شخص آخر أو يساعده في استخدام بطاقته بتواطؤ معه، بإحدى هذه العقوبتين.