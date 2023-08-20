هي دي الاخبار ولا بلاش.. بدء حجز قطع اراضي سكنية للافراد بمختلف الفئات في 16 مدينة

حجز قطع اراضي سكنية، تعد أراضي الإسكان في المدن الجديدة محط اهتمام المواطنين، حيث يبحثون عن الفرصة لاقتناء قطع أراضي إسكانية صغيرة ضمن برنامج “مَسكن”. تم الإعلان عن إطلاق 522 قطعة أرض في هذا السياق، ومن المقرر أن يتم البدء في عملية التقديم على هذه الأراضي في الثلاثاء القادم الموافق 22 أغسطس 2023، وستستمر فترة التقديم لمدة شهرين، تهدف هذه الخطوة إلى تخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة للأفراد من خلال نظام الطرح الدائم، وذلك بهدف الحد من ظاهرة سمسرة الأراضي وتوفير فرص امتلاك السكن اللائق للمواطنين.

خطوات حجز حجز قطع اراضي سكنية

لمن يهمهم الأمر، يمكنهم اتباع هذه الخطوات حجز قطع اراضي سكنية بسهولة:

قم بزيارة الموقع الرسمي للحجز عبر الإنترنت (https://reserve.newcities.gov.eg) للاطلاع على قطع الأراضي المتاحة في كل محور. قم بتنزيل كراسة الشروط المتعلقة بالمحور الذي تهمك وترغب في الحجز فيه. إذا كنت من العملاء الجدد، قم بإنشاء حساب جديد على الموقع، واملأ البيانات المطلوبة مثل الرقم القومي، والاسم، والبريد الإلكتروني، ورقم هاتفك المحمول. لا تنس إدخال عنوانك الحالي للتسهيل على إجراءات الحجز.

بهذه الخطوات البسيطة، يمكنك البدء في عملية حجز الأرض التي ترغب فيها بكل يسر وسهولة.

أماكن وجود الأراضي السكنية

يعتبر الطرح الثالث للأراضي خطوة مهمة، حيث يشمل ما يقرب من 522 قطعة أرض، تم توزيعها عبر مختلف المحاور الإسكانية بالشكل التالي وذلك لـ حجز قطع اراضي سكنية:

– هناك 38 قطعة أرض تميزت بأهميتها في محاور مثل (القاهرة الجديدة – العبور – المنصورة الجديدة). بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 155 قطعة أرض في محاور متميزة أخرى، منها (الشروق – حدائق أكتوبر – الصالحية الجديدة – برج العرب الجديدة – الفيوم الجديدة – بني سويف الجديدة).

– هناك أيضًا طرح لـ 329 قطعة أرض في محاور أراضي متوسطة الأهمية، وتشمل مدن مثل (السادات – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة – ناصر الجديدة – غرب قنا الجديدة – أخميم الجديدة).

– على صعيد متصل، يستمر فترة حجز أراضي هيئة المجتمعات العمرانية حتى يوم 21 أكتوبر القادم. وبإمكان الراغبين في الحجز تنزيل كراسة الشروط المتعلقة بالمحاور المرغوبة لديهم.