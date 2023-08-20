هي دي الاخبار ولا بلاش.. صرف معاش شهري لغير الموظفين بهذه الطريقة تبعًا لقرار الوزارة

في ردها على استفسار حول إمكانية صرف معاش شهري لغير الموظفين ، أشارت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أن الأفراد المنتمين للعمالة غير المنتظمة والمشمولين بالتأمين يمكنهم الاستفادة من معاش، بشرط تقديم مستندات معينة واستيفاء بعض الشروط، توضح الهيئة أن العمالة غير المنتظمة يتوجب عليها تقديم طلب باستخدام النموذج رقم 1 إلى مكتب التأمينات المناسب لنشاطهم، مرفقين معه المستندات المطلوبة. تلك هي الخطوات الأساسية للحصول على معاش للأفراد الذين ليسوا موظفين.

صرف معاش شهري لغير الموظفين

أوردت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في موقعها الرسمي، صرف معاش شهري لغير الموظفين أن الأفراد المنتمين للعمالة غير المنتظمة والذين يتمتعون بالتأمين يمكنهم الاستحقاق للحصول على معاش، شريطة أن يقوموا بتقديم طلب الاشتراك إلى مكتب التأمينات التابع لدائرتهم، يجب تقديم الطلب مصحوبًا بمجموعة من المستندات المهمة، وتشمل:

– صورة من شهادة الميلاد.

– نسخة من بطاقة الرقم القومي.

– طلب اشتراك مؤمن عليه وفقًا للنموذج المحدد.

– صحيفة بيانات الأساسية إذا كان هناك مدد سابقة للإشتراك.

– تقرير طبي يوضح اللياقة الطبية عند بدء الإشتراك.

– وثائق تثبت الملكية أو الحيازة الزراعية إذا كانت متاحة.

– شهادة تدرج المهنة الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية.

تتطلب هذه الخطوات التأكد من أن جميع المستندات متوفرة ومقدمة بشكل دقيق لتسهيل عملية الحصول على معاش للعمالة غير المنتظمة.

صرف تأمينات اصابة عمل

صرف معاش شهري لغير الموظفين هذا النموذج يُستخدم لتقديم طلب الاشتراك في تأمين إصابات العمل حصرًا للمجموعات التالية:

– الأشخاص الذين تجاوزوا سن الشيخوخة وتم إيقاف استفادتهم من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

– العاملون الذين يخضعون لأحكام قانون العمل وأعمارهم أقل من 18 سنة.

– العاملون المتدرجون والتلاميذ والطلاب المشتغلون في مشروعات التشغيل الصيفي والخدمة العامة. يُشترط استخدام النموذج المحرر لهم من قبل المدير المسؤول في الهيئة المشرفة على التدريب، مع توثيقه بختم الجهة وإرفاق نسخة من دليل العمل للمتدرب أو المستند الداعم لنوع العمل في مختلف المجالات.

– يقتصر شرط استيفاء الأجر على الفئات التي يتلقى فيها الشخص أجرًا من جهة العمل.