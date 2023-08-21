هنزعل نص الناس.. توريث شقق الايجار القديم لأقارب الدرجة الثانية في هذه الحالات

توريث شقق الايجار القديم لأقارب الدرجة الثانية، صدر قرار من محكمة سامية في شهر مارس السابق، حمل في طياته بنوداً غير اعتيادية. تنص الفقرة على أنه إذا تم تأجير الملكية لأغراض تجارية، صناعية، مهنية أو حرفية، فإن انقضاء حياة المستأجر لن يكون نهاية للعقد. بل سيبقى العقد قائمًا، مما يمنح الأشخاص الذين يستخدمون الملكية من ورثته الحق في المتابعة بنفس الأنشطة الممارسة في الأصل.

توريث شقق الايجار القديم لأقارب الدرجة الثانية

توريث شقق الايجار القديم لأقارب الدرجة الثانية ، وبموجب هذا القرار، سيكون للأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية – سواء كانوا ذكورًا أم إناثًا، وسواء كانوا قصرًا أم بالغين – الحق في استخدام الملكية بأنفسهم أو من خلال مندوبين عنهم. في هذا المقال، سنتناول بالشرح الدقيق مدى إمكانية الورثة تغيير الاستخدامات الملكية المؤجرة في حالة العقود القديمة.

إذا كانت الملكية مؤجرة لأغراض تجارية، صناعية، مهنية، أو حرفية، فإن انتهاء حياة المستأجر أو تخليه عن الملكية لن يؤدي إلى نهاية العقد. بل سيظل العقد قائمًا، وسيتاح لورثته وشركائه استخدام الملكية وفقًا للظروف والحالات.

حالات اخلاء الشقة

بعد معرفة حالات توريث شقق الايجار القديم لأقارب الدرجة الثانية، حدّدت المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 مجموعة من السيناريوهات القانونية التي تستدعي إخلاء الشقة المؤجرة، هذه الحالات تتضمن:

حالة انهيار المبنى الذي يحمل الشقة، سواء كان الانهيار جزئيًا أو كاملًا، وتكون الشقة عرضة للسقوط. حالة عدم تسديد المستأجر لقيمة الإيجار المستحقة خلال 15 يومًا من تاريخ إصدار إنذار له بالسداد، وإذا تكرر امتناعه عن السداد أو تأخره في ذلك دون سبب مبرّر وفقًا لتقدير المحكمة. حالة إثبات أن المستأجر قام بتنازل عن الشقة أو تأجيرها لطرف ثالث بدون الحصول على موافقة خطية صريحة من صاحب الملكية. حالة ترك المستأجر للشقة لصالح شخص آخر أو أقارب قريبين بهدف التخلص منها بشكل نهائي.

هذه الحالات تشكل تفصيلات هامة تتعلق بقانون الإيجارات، مما يعزز فهمك لمضمون هذه المادة.