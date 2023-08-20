“الناس فرحانة بالخبر” فتح باب اضافة المواليد علي بطاقة التموين ولكن لهذه الفئات فقط

لكل من يرغب في إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين فإن هذه المقالة مقدمة خصيصا لكم حيث إن أعداد المواليد في مصر في ازدياد تام، الأمر الذي بحث عنه الكثير من الأشخاص وخاصة إذا كان الباحث ممن يندرج اسمه على البطاقة التموينية لذلك قررنا أن نضع لكم من هي الفئات المستفيدة من ضم المواليد على بطاقته التموينية وما هي خطوات إضافة المواليد على البطاقة التموينية أيضاً.

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

نظرا لكون إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين من الأمور المهمة والتي سوف تساعد المواطنين في تخفيف الحمل والعبء الواقع عليهم، ومنها فإن البحث عن إضافة المواليد يمثل أهمية قصوى كون المستفيد من هذا الأمر هي الأسر، الذين في حاجة ماسة لوجود مثل هذه الخطوة التي ستفرق معهم في مقدار السلع التي سوف يحصلون عليها.

ومنها فإن الفئات المستفيدة من هذه الميزة هم

أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة. المستفيدون بكارت الخدمات المتكاملة. كذلك المستفيدون بمعاش تكافل وكرامة. المستفيدون من معاش التضامن الاجتماعي.

خطوات إضافة المواليد على البطاقة التموينية

لكي تتمكن عزيزي المواطن من إتمام عملية تسجيل وضم الصغار والتمتع بحصة إضافية من الدعم التمويني، كان لا بد من التعرف بشكل واضح على خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، وهي كالتالي

يجب تسجيل الدخول على موقع دعم مصر.

ثم من القائمة أمامك اختر فتح حساب جديد.

بعدها اختر خدمات التموين.

ثم قم بكتابة اسم الوالدة.

بعدها قم باختيار إضافة أفراد من أسرتي غير مقيدين على بطاقة التموين 2023.

ثم قم بإدخال اسم المولود الراغب في إضافته على بطاقة التموين.

بعدها عليك إدخال الرقم القومي في شهادة الميلاد.

ثم ادخل صفة المولود.

ثم ادخل صفة المولود. وأخيرًا اضغط على إضافة.

هكذا تكون نجحت عزيزي المتابع من ضم مولودك الجديد على البطاقة التموينية ومنها سوف تحصل على زيادة في الدعم التمويني، فقط اتبع الخطوات وسوف تحصل على كل ما تريد.