اشتري وخزني براحتك.. أسعار الدواجن اليوم الأحد 20 اغسطس 2023 في الأسواق بكم كرتونة البيض

تشهد جميع الأسواق المحلية في جمهورية مصر العربية الثبات السعري إلى حد ما على مستوى أسعار مختلف أنواع الدواجن، هذا ما جعل الاستهلاك الخاص بالدجاج وكل الأنواع من الدواجن لا يزال في المستوى الملائم للمؤشرات الخاصة بالأسعار والتي تتغير بمعدلات ليست ثابتة ومن الملحوظ أنها تتغير ما بين التوقيت والآخر ومن خلال هذا التقرير نتعرف على أهم المعلومات عن القيمة السعرية للدواجن من مختلف الأنواع حيث يكثر الإقبال في السوق الاستهلاكية المصرية على شراء كل الدواجن من السلالات البيضاء والساسو والدواجن الأمهات، وإليكم هذا التقرير عن الأسعار.

أسعار الدواجن اليوم الأحد 20 اغسطس 2023

الدواجن تشهد استقرار في الأسعار حتى اللحظة ولكن تتجه المؤشرات نحو الارتفاع بقيمة طفيفة وهذا ما أثر على أسعار كل نوعيات الدواجن ولذلك تتأثر أسعار الدجاج والبيض أيضًا وهذا ما سنتابعه من خلال التقرير.

أسعار البيض بالسوق المحلية

تعتبر أسعار الكرتونة من البيض مرتفعة نوعا ما عن الأمس، وقد وصل السعر الخاص بالبيض الأحمر لنحو 121 جنيه مصري، والسعر لا يزال معمول به في كل الأسواق التجارية، وسعر بالبيض البلدي لا يزيد في السوق الاستهلاكية عن 130 ولا يقل عن 125 جنيه مصري، فيما قد وصل السعر الخاص بالبيض الأبيض إلى 117 جنيه مصري.

أسعار الدواجن البيضاء

يتراوح السعر الخاص بالفراخ البيضاء إلى نحو 63 وحتى 65 جنيه مصري وهو السعر السائد في أغلب الأسواق الشعبية والسوق التجارية المصرية، وفي البورصة السعر بين 53 وحتى 55 جنيه مصري.

سعر الكيلو من الكبد والقوانص الدجاج يصل إلى 80 جنيه مصري، بينما يصل الكيلو جرام من الدبابيس حتى 95 جنيه مصري.

سعر الأوراك في أغلب الأسواق المحلية ما بين 72 جنيه وحتى 73 جنيه مصري.

سعر الكيلو من البانيه في الأسواق المحلية 170 جنيه مصري وفي بعض المحافظات يصل السعر إلى نحو 165 جنيه مصري.

سعر الدواجن البلدي

الأسعار الحاصة بالدجاج البلدي والساسو متفاوتة ما بين منطقة سكنية لأخرى وقد وصل سعر البلدي إلى 110 جنيه مصري، والساسو يسجل الكيلو حوالي 100جنيه مصري.