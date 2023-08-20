اشتري وخزني براحتك.. مفاجأة غير  متوقعة في أسعار الفراخ والبيض بتعاملات اليوم الأحد 20 أغسطس 2023

شهدت أسعار الدواجن في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 20 أغسطس 2023، عدة انخفاضات كبيرة أثرت على السوق المحلي، لكن عادت إلى الاستقرار مرة أخرى وأمام المستهلك، ليتراوح سعرها من 62 إلى 63 جنيهًا للكيلو الواحد، بينما تراجع سعر كيلو الفراخ البيضاء بقيمة وصلت إلى 5 جنيهًا، إضافة إلى انخفاض البيض بنحو 1 جنيه، وجاءت كل هذه الانخفاضات بعد توقعات من شعبة الدواجن مؤخرًا بهذه الانخفاضات الغير مبررة.

أسعار الدواجن اليوم الأحد

وشهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد ببورصة الدواجن اليوم الأحد لتصل إلى نحو 55 جنيهًا، في حين وصل سعر كيلوا الفراخ الأمهات في بورصة الدواجن نفس السعر وهو “55” جنيهًا للكيلو الواحد، إضافة إلى أن سعر الفراخ البلدي تراجعت في بورصة الدواجن لتصل إلى 95 جنيهًا، ويتم بيعها للمستهلك وبالأسواق التجارية المختلفة لتسجل نحو 100 جنيه للكيلو الواحد، مع العلم أن أسعار أوراق الفراخ اليوم الأحد الموافق 20 أغسطس بلغت نحو 85 جنيهًا للكيلو الواحد، في حين وصل سعر الدبابيس لتصل إلى 85 جنيهًا.

سعر البانية والدبابيس في تعاملات اليوم

وفي نفس السياق وصل سعر كيلو البانية في تعاملات اليوم الخميس لتتراوح من 160 إلى 165 جنيهًا للكيلو الواحد، هذا وأن سعر البيض الأحمر بلغ نحو 115 جنيهًا للكرتونه، مع العلم أنها تصل إلى المواطن داخل المحلات التُجارية بنحو 120 جنيهًا، فضلاً عن أن سعر كيلو البط البلدي داخل الأسواق الشعبية وصلت إلى 100 جنيهًا، إضافة إلى أن سعر البط مولارد بلغ سعره في الوقت الحالي ليُسجل نحو 85 جنيهًا.