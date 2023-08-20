صرف 625 جنيهًا زيادة جديدة لأصحاب المعاشات.. الحكومة تزف بُشرى سارة لجميع المواطنين المسجلين في هذا المعاش

في إطار الدعم التي تقدمه الحكومة المصرية إلى جميع مواطنيها، قامت مؤخرًا بتحديد قيمة معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر، وذلك بقيمة الزيادة الأخيرة التي أقرتها مؤخرًا، فضلاً عن موافقة مجلس الوزراء من ضم فئات جديدة إلى معاش تكافل وكرامة وفق شروط وضوابط معينة، مع العلم أنه يمكن التعرف على قيمة المعاش بعد إدخال الزيادة عليه، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

قيمة معاش تكافل وكرامة

بعد أن تم التصديق على الزيادة الجديدة في معاش تكافل وكرامة، جاءت قيمته وفقًا للنحو التالي:-

رُفع المعاش الذي يبلغ نحو 500 جنيه إلى 625 جنيهًا لجميع المستفيدين.

بينما تمت زيادة معاش تكافل وكرامة لجميع من يحصل على 450 جنيهًا إلى 562 جنيه.

فضلاً عن أن زيادة معاش تكافل وكرامة من ذوي الهمم لجميع من يتحصلون على 450 زاد ليصل إلى 562.5 جنيه.

إضافة إلى أنه تم زيادة معاش تكافل وكرامة للأيتام ليرتفع من 350 جنيهًا إلى 437.5 جنيه.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2023

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر يتم يوم 15 سبتمبر 2023، وهو الموعد الرسمي لصرف معاشات تكافل وكرامة، مع العلم أن وزارة التضامن حريصة على صرف المعاش بقيمة الزيادة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، لكي يحصل عليه جميع المستفيدين والمستحقين للدعم، إضافة إلى أنه في حال وجود أي مشكلة خاصة بالمعاش فيمكن التواصل مع المديرية الخاضع لها المستفيد، هذا وأن عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة وصلت عددهم إلى 300 ألف أسرة.