كشوفات الوجبة الجديدة.. أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعيه بالعراق 2023 pdf

يبحث الكثير من المواطنين في العراق، عن كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث إن ذلك جاء بعد قبول عدد كبير من الطلبات التي قامت بالتقديم على هذه الرعاية من أجل القيام بصرفها، إلا أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بدأ في الفحص والدقيق المستمر لقبول ما هو مستحق لهذه الرعاية، إضافة إلى أنها تُساهم بشكل كبير في تخفيف العبء الاقتصادي والاجتماعي التي يُعاني منه العديد من الدول، لهذا سنوضح لكم في السطور التالية جميع التفاصيل المتعلقة بالرعاية لكي يتعرف عليها الجميع.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة

لكي يتم قبول المتقدم في الرعاية الاجتماعية التي وفرتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لابد من انطباق الشروط التالية:-

يجب أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

أن يبلغ عمر المتقدم من 18 إلى 60 عامًا لكي يتم قبوله.

بينما النساء يجب وأن يتخطى عمرهم من 15 إلى 55 عامًا.

عدم زيادة عدد أفراد الأسرة عن 4 أفراد.

عدم امتلاك الأسرة لأي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية.

عدم الحصول على منح من جهات المختصة.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعايه الاجتماعية 2023

جاءت أهم خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، وفقًا للأتي:-