لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس والاسم على موقع اليوم السابع ووزارة التربية والتعليم وشرح الاستعلام عنها!

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس والاسم https://fany.emis.gov.eg/ على موقع اليوم السابع ووزارة التربية والتعليم، حيث أنه بعد طول انتظار من الطلاب والطالبات، تستعد وزارة التربية والتعليم للكشف عن نتائج الدبلومات الفنية الدور الثاني لجميع فروع التخصصات، بما في ذلك الدبلومات في مجال زراعة وصناعة وتجارة وفنادق. من المتوقع أن تظهر النتائج رسميًا خلال ساعات قليلة فقط، وذلك بعد اعتمادها من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني fany.emis.gov.eg

وقد ترقب آلاف الطلاب والطالبات في جميع أنحاء البلاد هذه اللحظة بفارغ الصبر، حيث تمثل نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني برقم الجلوس والاسم فقط على موقع اليوم السابع ووزارة التربية والتعليم نتاج جهودهم ومثابرتهم خلال فترة الدراسة. وعلى مدار الأشهر الماضية، خضعوا لامتحانات دقيقة واختبارات تطبيقية لاختبار معرفتهم ومهاراتهم في مجموعة متنوعة من المواد والمهارات المتعلقة بتخصصاتهم.

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية بنسبة نجاح 64.47%، وهي أعلى بقليل من العام الماضي، ويترقبها ما يقارب 715 ألف و432 طالب وطالبة يبحثون عن نتيجة الدبلومات الفنية في مصر برقم الجلوس والاسم فقط، بما في ذلك أولياء أمورهم، وقد خاض عدد (715432) طالب وطالبة الامتحانات في (2542) لجنة بجميع النوعيات (صناعي، تجاري، زراعي، فندقي)، وذلك في عدد (1337) مادة امتحانية في الفترة من 27-5-2023 وحتى 8-6-2023، وقد تمت الامتحانات وفقا للخطة الموضوعة لها بصوره ميسره للطلاب الممتحنين.

من المتوقع أن يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع على النتائج من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، حيث سيتمكنون من إدخال رقم جلوس كل طالب للاستعلام عن النتيجة. كما سيتمكنون من معرفة نتيجة الامتحانات بالاسم، لضمان الحصول على المعلومات بسهولة ويسر.

رابط الاستعلام عن نتيجه الدبلومات الفنيه اليوم السابع

https://fany.emis.gov.eg/

رابط بوابة نتائج التعليم الفني

يأتي إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني بعد جهود كبيرة قامت بها اللجان الامتحانية والمشرفين على عملية التصحيح، حيث تم تقييم أوراق الامتحان بدقة وموضوعية لضمان نتائج عادلة وشفافة لجميع الطلاب. وتعتبر هذه النتائج بمثابة ختام لمرحلة مهمة في حياة الطلاب، وستمهد الطريق أمامهم لمختلف خيارات المستقبل الأكاديمي والمهني.

نتمنى لجميع الطلاب والطالبات النجاح والتوفيق في نتائجهم، ونتطلع إلى رؤية الإنجازات الكبيرة التي سيحققونها في مجالاتهم المختلفة.