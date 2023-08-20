منصة مظلتي العراقية أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 بالعراق الوجبة الأخيرة الدفعة رقم خمسة

يمكننا ان نقوم بالاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 الت يتم الحصول عليها من قبل الفقراء والمحتاجين وذوي الدخل المحدود فقد صرحت منصة مظلتي وانها هي المنصة المخصصة من الوزارة التي تعمل على القيام بعدد من الخدمات الالكترونية ومن خلال مقالنا سنتعرف على منصة مظلتي العراقية أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 بالعراق.

منصة مظلتي العراقية أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 بالعراق

التي سيتم نشر عليها اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 الوجبة 9 الدفعة الخامسة ، فقد اعلنت الوزارة انه سيتم فرز البيانات والتي يتم من خلالها اختيار الأسر المستحقة للحصول على المنحة ويمكننا التعرف عليها من موقع الوزارة لتوفير لوقت والوقت والجهد ولا تعتبر الوجبة التاسعة هي الوجبة الأخيرة يمكن ان ستم الاستمرار في القيام بوجبات اخرى ولكن لم تعلن الوزارة حتى الان.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

يمكن الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 الوجبة 9 الدفعة الخامسة من خلال زيارة موقع منصة مظلتي ويتم من خلال القيام بالاتي.