لأول مرة الموظفين فرحانين بسبب هذا القرار.. قرار من الرئيس بصرف .. تعويضات مالية مقابل الاجازات للموظفين

تعويضات مالية مقابل الاجازات للموظفين، يعمل قانون الخدمة المدنية في المقام الأول على تأمين العديد من المزايا للموظفين، وضمان تلقي كل موظف لجميع حقوقه والحفاظ على الفروق بين الموظف وصاحب العمل، وتم بناءً على ذلك، فقد تم فرض تعويضات مالية للموظفين الذين يعملون في الأجهزة الإدارية والهيئات الحكومية في الدولة، وهذا يعتبر أعظم دليل على حق الموظف أو العامل في الحصول على تعويض مادي مقابل الإجازات السنوية الرسمية بعد التقاعد، وله الحق في المطالبة بهذا المستحق قبل تنفيذ أحكام هذا القانون.

تعويضات مالية مقابل الاجازات للموظفين

تعديل شروط الاستقالة، وتحسين آليات المعاش التقاعدي، وضمان توازن الجنسين في فرص العمل، وتوظيف الشباب، وتعزيز آلية تسوية النزاعات العمالية، وتطوير نظام الحماية الاجتماعية، وتعزيز مبدأ العدالة والتكافؤ في العمل.

حيث يتم منح العمال مكافأة سنوية بنسبة 3% من الأجر.

يتم تقليل الوقت الفعلي للعمل بمقدار ساعة واحدة وفقًا للجدول الزمني، ويجب أن يتم منح الموظف إجازة مدفوعة ليوم واحد عند ولادة طفله.

في حال تعرض الموظف للطرد التعسفي، أو تم حظره من العمل دون تقديم أدلة للمحكمة تثبت ذلك، سيتم تعويضه بمبلغ يعادل مرتبه لمدة شهرين لكل سنة.

في حالة مرور أربع سنوات للموظف داخل الهيئة، تتم إعادة تصميم العقد بشكل مستدام بدلاً من تجديده تلقائياً.

تم منح الموظفة إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر في نهاية فترة الحمل.

حساب التعويضات المالية

يُعَتَّبِرُ التَعُويضُ هَذَا مِنْ أَهْمِّ حَقُوقِ الْمَوَظِّفِينَ، حِيثُ أَنَّهُ يَتَمُّ مَعْرِفَةُ قِيَمَتِهِ عَنْ طَرِيقِ مَعْرِفَةِ قِيَمَةِ الرَّاتِبِ الْأَسَاسِيِّ، بِالْإِضَافَةِ إِلَى العِلاَوَاتِ وَالْحَوَافِزِ الَّتِي يَتَقَاضَاهَا، فَهُوَ مَا يُحَدِّدُ قِيَمَةَ تَعْوِيضَاتٍ مَالِيَّةٍ مُقَابِلَ الْإِجَازَاتِ. كَمَا يُمْكِنُ لِلْعَامِلِينَ بِالْمَنَاصِبِ الْعُلَيَا أَنْ يَحْتَفِظُوا بِالْوَظِيفَةِ حَتَّى سِنِّ التَّقَاعُدِ أَوْ نِهَايَةِ مَدَّةِ تَوْلِي ذَلِكَ الْوَظِيفَةِ، وَيَحُثُّ الْقَانُونُ عَلَى مَنْ تَقَاعَدَ فِي الْقُطَاعَاتِ الْحُكُومِيَّةِ أَنْ يَحْصُلَ عَلَى الْمُقَابِلِ الْمَالِيِّ نَظِيرَ الْإِجَازَاتِ مِنَ الْمُؤَسَّسَةِ الْمُعَنِّيَّةِ دُونَ الْلُجُوءِ لِلْقَضَاءِ.