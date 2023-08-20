رابط نتائج تقديم الصف الاول الابتدائي 20242023 للمدارس الحكومية واللغات رابط تقديم للصف الاول الابتدائي

صرحت وزارة التربية والتعليم عن كيفية التقديم في الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة 2024 ، وذلك يتم بناء على الادارة التعليمية التابع لها محل سكن ولي الأمر ومن خلال مقانا سنتعرف على رابط نتائج تقديم الصف الاول الابتدائي20242023.

التقديم في الصف الأول الابتدائي 2022-2023

لا يقل سن الطفل في 2023/10/01 عن ست سنوات للقبول في المدارس لأول مرة.

يجب على ولي الأمر اصطحاب الطفل في وقت التقديم في المدرسة لعرضه على لجنة القبول.

طريقة التقديم في الصف الأول الابتدائي 2023 – 2024

الدخول على رابط تسجيل والتقديم في المدارس لجميع المحافظات المصرية وعبر موقع وزارة التربية والتعليم.

يقوم ولي الأمر باستيفاء استمارة التقديم على الموقع الإلكتروني.

يتم تسجيل الدخول عليها من خلال كتابة الرقم القومي للطفل والذي يمكن الحصول عليه في أعلى شهادة الميلاد كمبيوتر.

يقوم ولي الامر بتحديد سنة ميلاد والشهر واليوم ومحافظة الميلاد والنوع.

تفتح أمام ولي الامر استمارة التقديم تحتوي على كافة البيانات.

متاح لولي الأمر تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة كذلك تعديل بعض البيانات.

طباعة استمارة التقديم والاحتفاظ بها.

يتم شراء ملف التقديم بالصف الأول الابتدائي لعام 2023/2024 من المدرسة.

شراء بطاقة التأمين الصحي ووضعها في ملف الالتحاق بالصف الآول الابتدائي.

بعد ان يتم التعرف على نتيجة التقديم يتم الذهاب مع الطفل والملف للمدرسة للتقديم.

الأوراق والمستندات التي تقدم في ملف التقديم لكي جي 1 أو الصف الأول الابتدائي