نتيجتك هُنا.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني، يترقب الآلاف من الطلاب والطالبات في مرحلة إتمام شهادة الدبلومات الفنية الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية، خلال الساعات القادمة إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 وذلك بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة في الكنترولات بكافة القطاعات علي مستوي الجمهورية وخلال هذه المقالة نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023

أكدت مصادر رسمية، في وزارة التربية والتعليم الفني، إنه من المقرر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2023 خلال الأسبوع الجاري، فور إعتماد نتيجة الدبلومات الفنية رسميًا من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم وإعلان النتيجة لأبنائنا الطلاب في مرحلة التعليم الفني بكافة التخصصات ( تجاري وزراعي وصناعي وفندقي).

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

ونستعرض معكم خطوات الدخول علي رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني والإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني في جميع التخصصات فور ظهورها مباشرة وإعتمادها من معالي وزير التربية والتعليم وإليكم الخطوات:

1- الدخول علي موقع بوابة التعليم الفني.

2- ثم النقر علي أيقونة نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023.

3- ثم إدخال رقم الجلوس.

4- ثم عليك تحديد التخصص.

5- ثم النقر علي كلمة بحث أو إستعلام.

5- ثم عليك الإنتظار حتي تحميل النتيجة.

انتهت امتحانات الدبلومات الفنية يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 للتحريرية والعملية يوم الخميس 10 أغسطس، ويبلغ غدد طلاب الدور الثاني للدبلومات الفنية دور أغسطس 2023 عدد 219 ألفًا و304 طلاب وطالبات.