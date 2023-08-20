هنا معدلات القبول 2023 في الجامعات العراقية جميع التخصصات بغداد والبصرة وجميع المحافظات وزارة التعليم العالي

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 يزداد البحث عنها لمعرفة الحد الادنى للقبول في الجامعات لمختلف الفروع سواء التطبيقية أو الاحياء والأدبى، حيث صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية عن نتائج الثانوية العامة وبمجرد الإفراج عن هذه النتائج زادت عمليات البحث عن معدلات القبول في الجامعات حتى يستطيع الطلاب التقديم في الجامعات، ويتم التعرف على معدلات القبول 2023 في العراق العلمي وجميع التخصصات في أقرب وقت.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023

يزداد البحث عن معدلات القبول 2023 في العراق الاحيائي خاصة بعد بدء الجامعات باستقبال طلبات الطلاب للتقديم في مختلف محافظات العراق وفي كافة التخصصات، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بتقديم بعض المقترحات الخاصة بهذه المعدلات، كما تم الإعلان عن نتائج القبول الموازي لكافة الطلاب الثانويه العامه بطريقة رسمية من خلال الوزارة.

طريقة تحميل معدلات القبول في الجامعات العراقية

تعمل وزارة التربية والتعليم في العراق على توفير رابط مباشر يساعد جميع الطلاب على سهولة الاطلاع على معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 الادبي والعلمي والاحيائي، حتى يتمكن كل طالب من تحديد الكلية المناسبة مع معدلة وإليكم فيما يلي على خطوات تحميل هذه المعدلات:

اولا قم بالذهاب الى الموقع الرسمي التابع للوزارة عن طريق زيارة منصة دائرة الدراسات والتخطيط.

ستجد على الصفحة الرئيسية أيقونة الخدمات الإلكترونية اضغط عليها.

بعد ذلك قم بتحديد الخدمات التي تتعلق بالطلاب.

بعد ذلك اضغط على دليل الطالب للقبول في الجامعات والمعاهد العراقية.

ثم اضغط على ايقونة تحميل الدليل الخاص بالطالب.

وفي النهاية بعد الانتهاء من تحميل الملف يمكنك فتحه والاطلاع على معدلات القبول في مختلف الجامعات على مستوى جمهورية العراق.

ويجب الإشارة إلى أن معدل القبول بالجامعات يختلف كل عام عن الآخر وذلك حسب نسب نجاح الطلاب وعدد الطلاب الذي تمكنوا من الحصول على أعلى الدرجات كل عام