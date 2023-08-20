نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وزارة التربية والتعليم ... نتيجة ملاحق 3 ثانوي

صرحت وزارة التربية والتعليم انه قد تم القيام بامتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة في كافة الشعب والتي بدات من اليوم 20 من شهر أغسطس الحالي حتى تاريخ 30 من شهر أغسطس و تستمر امتحانات الدور الثاني لمدة 10 أيام ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وزارة التربية والتعليم

أوضحت الوزارة ان الامتحانات تبدا من اليوم لمدة عشرة ايام وقد تم القيام من قبل اللجان المختصة بالتجهيزات اللازمة لانعقاد امتحانات الدور الثاني حيث انه لم يتم الحصول على اجازة بين الامتحانات تتم بشكل مستمر ماعدا يوم الجمعة حتى يتم الانتهاء منها والقيام بالصحيح قبل ان يتم البدء في الدراسة في شههر اكتوبر القادم.

جدول امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة علمي وأدبي