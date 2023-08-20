أخبار التعليم
نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وزارة التربية والتعليم … نتيجة ملاحق 3 ثانوي
نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وزارة التربية والتعليم ... نتيجة ملاحق 3 ثانوي
صرحت وزارة التربية والتعليم انه قد تم القيام بامتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة في كافة الشعب والتي بدات من اليوم 20 من شهر أغسطس الحالي حتى تاريخ 30 من شهر أغسطس و تستمر امتحانات الدور الثاني لمدة 10 أيام ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وزارة التربية والتعليم.
نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وزارة التربية والتعليم
أوضحت الوزارة ان الامتحانات تبدا من اليوم لمدة عشرة ايام وقد تم القيام من قبل اللجان المختصة بالتجهيزات اللازمة لانعقاد امتحانات الدور الثاني حيث انه لم يتم الحصول على اجازة بين الامتحانات تتم بشكل مستمر ماعدا يوم الجمعة حتى يتم الانتهاء منها والقيام بالصحيح قبل ان يتم البدء في الدراسة في شههر اكتوبر القادم.
جدول امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة علمي وأدبي
- يوم السبت الموافق 20 من شهر أغسطس امتحان اللغة العربية.
- الأحد الموافق 21 من شهر أغسطس امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ومادة التربية.
- يوم الاثنين الموافق 22 من شهر أغسطس امتحان مادة الرياضيات البحتة.
- الثلاثاء الموافق 23 من شهر أغسطس امتحان مادة الاقتصاد ومادة الإحصاء.
- الأربعاء الموافق 24 من شهر أغسطس مادة الفيزياء وامتحان مادة التاريخ.
- يوم الخميس الموافق 25 من شهر أغسطس امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.
- السبت الموافق 27 من شهر أغسطس امتحان مادة الكيمياء ومادة الجغرافيا.
- يوم الأحد الموافق 28 من شهر أغسطس امتحان مادة الرياضيات التطبيقية.
- يوم الاثنين الموافق 29 من شهر أغسطس امتحان مادة الجيولوجيا شعبة العلمي علوم، و امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب شعبة الأدبي.
- يوم الثلاثاء الموافق 30 من شهر أغسطس امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم ومادة الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.