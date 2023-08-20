رابط مباشر pdf تحميل نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2023 العراق الدور الأول موقع نتائجنا، من اكثر الكلمات التي يبحث عنها الطلاب في عموم المحافظات العراقية بعد إعلان نتائج السادس الإعدادي الدور الأول وإنتهاء فترة تقديم الإعتراضات التي سمحت بها وزارة التربية العراقية للطلاب في المدارس وخلال هذه المقالة نستعرض معكم خطوات استخراج نتائج اعتراضات السادس الإعدادي جميع الفروع 2023 عبر موقع نتائجنا الوزاري.

نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2023 العراق

أعلنت وزارة التربية العراقية، نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الأول 2023 في بداية الشهر الجاري عبر المواقع الرسمية وأتاحت الوزارة فرصة للطلاب في الصف السادس الإعدادي تفديم الإعتراضات علي النتائج في جميع المدارس بعد سداد الرسوم المقررة في إطار حرص الوزارة علي حصول الطلاب علي حقوقهم كاملة.

رابط مباشر pdf تحميل نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2023 العراق

وغليكم خطوات الدخول علي رابط نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2023 دور أول بالعراق من والإستعلام عن النتائج فور ظهورها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وهي كالتالي: