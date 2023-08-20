طريقة التقديم على الجامعات العراقية استمارة القبول المركزي 2023 ومعدلات القبول عبر dirasat-gate.org 

تعد استمارة القبول المركزي في العراق 2023 من أكثر الموضوعات التي تشغل بال الطلاب في الوقت الحالي، حيث انها تعد شيئًا في غاية الأهمية للطلاب المقبلين على الالتحاق بالجامعات، ولهذا ينتظرها الطلاب بفارغ الصبر من اجل إكمال أوراقهم للالتحاق بالكلية المرغوب بها ويتم التقديم عبر Www dirasat gate.org.

استمارة القبول المركزي 2023 العراق

قامت وزاره التربيه والتعليم بنشر استمارة القبول المركزي في العراق 2023 على صفحتها الرسمية حتى يتمكن جميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات بالتقديم من خلال الموقع وملئ استمارة القبول، وقد صرحت الوزارة بأن الاستمارة أصبحت متاحة لجميع الطلاب الذين تخرجوا من الثانوية العامة والذين يريدون اكمال دراستهم في الجامعات والمعاهد العراقية كما أعلنت الوزارة عن معدلات القبول المركزي للجامعات والمعاهد العراقية، وبعد إتاحة استمارة القبول المركزي في العراق 2023 نوضح لكم معدلات جامعة البصرة التي تعد معدلاتها هي الاعلى على مستوى العراق..

نسبة القبول في كلية الطب تبدأ من 99.97%

معدل القبول في طب الأسنان يبدأ من 99.89%.

نسبة القبول في هندسة الحاسبات هي 93%.

واقل معدل كان من نصيب كلية الاقتصاد والإدارة حيث بلغ معدل القبول 61%.

التقديم على الجامعات العراقية استمارة القبول المركزي 2023

استمارة التقديم الالكتروني من أجل الالتحاق بالجامعات العراقية يتم التسجيل من خلال اتباع هذه الخطوات: