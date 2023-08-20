معدلات قبول الكليات في جامعات الأردن 2023.. الحد الأدنى للقبول في الجامعات الأردنية “طب، طب أسنان، صيدلة”

معدلات قبول الكليات في جامعات الأردن 2023، أعلنت وزارة التعليم العالي الأردنية عن معدلات القبول في الكليات، حيث جاء ذلك بعد أن تم إصدار نتائج التوجيهي مؤخرًا، حيث إن الوزارة قامت بتحديد الحدود الدنيا للمعدلات التي تسمح للطلاب بالدخول إلى مرحلة البكالوريوس، وجميع الأفرع المتاحة بكليات الأردن، وفقًا لعدة عوامل مختلفة، منها معدل الرسوم، وحجم استيعاب الكليات للطلاب والطالبات الذين اجتازوا مرحلة التوجيهي.

معدلات قبول الكليات في جامعات الأردن 2023

حددت وزارة التعليم العالي في الأردن، معدلات القبول في جميع الجامعات المختلفة وذلك للعام الدراسي الجديد 2023- 2024، وفقًا لما يلي:-

تقبل كلية الطب في جامعة عمان من مجموع 95.45%.

في حين أن جامعة مؤتة تقبل من 95.55%.

بينما كلية الطب في جامعة أل البيت تقبل من 95.75%.

فضلاً عن أن الجامعة الأردنية تقبل من مجموع 98.25%.

معدلات قبول الكليات في الأردن

وعن كلية طب الأسنان في مختلف الجامعات بالأردن، فإنها جاءت على النحو التالي:-

كلية طب الأسنان في جامعة الأردن تقبل من 97.15%.

إضافة إلى طب الأسنان في جامعة العلوم والتكنولوجيا تقبل من 96.85%.

بينما كلية طب الأسنان في جامعة عمان تقبل من مجموع 96.75%.

فضلاً عن جامعة اليرموك تقبل الطب من مجموع يصل إلى 96.65%.

في حين أن جامعة مؤتة تقبل من مجموع 96.55%.

معدلات القبول الموحد 2023

وتقبل الجامعات الأردنية كلية الصيدلية، من مجموع يتمثل في التالي:-