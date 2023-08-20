الان موقع نتائجنا لينك نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 وزارة التربية العراقية results.mlazemna

استخراج نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 من أكثر الموضوعات بحثا وخصوصا بعد إعلان هيئة التربية والتعليم العراقية عن نتائج الصف السادس الإعدادي، وبدأ فتح باب الاعتراضات والتظلمات حيث بدأ العديد من الطلبة في البحث عن كيفية الاستعلام عن نتائج هذه الاعتراضات بعد تقديم الطلبات، وسيتم إعادة تصحيح المواد المعترض عليها بإشراف هيئة التربية والتعليم بالعراق، وإذا وُجِدَ أي خطأ في التصحيح، سيتم منح الطالب درجاته الكاملة.

موقع نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023

بعد ظهور نتائج السادس الإعدادي، يمكن للطلاب والطالبات تقديم اعتراضات على النتائج من خلال فترة محددة تستمر لمدة أسبوع حيث تم بدء استقبال الاعتراضات في 13 أغسطس 2023، وسيتم الإعلان عن نتائج تلك الاعتراضات في 20 أغسطس 2023 حيث يمكن للطلاب تقديم الاعتراضات بسهولة على موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق، تعمل الوزارة جاهدة على توفير خدمات التعليم الإلكتروني للطلاب، وقد أنشأت رابطًا يمكن من خلاله معرفة نتائج هذه الاعتراضات لهذه المرحلة، وتقديم طلبات الاعتراض على النتائج، و بدأت استقبال الطلبات لكافة تظلمات الطلبة من يوم الأحد الموافق 13 أغسطس 2023، لكل من القسمين العلمي والأدبي، وسيستمر لمدة أسبوع كامل.

طريقة الاستعلام نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023

وزارة التربية والتعليم في العراق وفرت رابط نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2023 وذلك عن طريق الاعتراضات اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع نتائجنا تظلمات السادس الاعدادي .

. النقر على “إعادة تصحيح المواد”.

اختيار “اعتراض على النتائج”.

اختيار المادة التي تريد تقديم على نتيجتها.

إدخال بيانات الطالب والمعلومات المطلوبة في الحقول المناسبة.

النقر على “إرسال الطلب”.

متابعة طلبك وانتظار التواصل لتحديد موعد لتراجع المادة المعترض على نتيجتها حيث يتم هذا الأمر في أقرب وقت.

هذه الخطوات ستمكنك من تقديم اعتراضك بسهولة على النتائج ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالاعتراض.